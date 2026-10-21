Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Hà Nội: Cơ hội thu hút khách du lịch

Sản phẩm làng nghề sẽ tạo cơ hội thu hút khách du lịch. Ảnh: T.L

Điểm nhấn của sự kiện là các không gian trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công truyền thống, trong đó ưu tiên bốn làng nghề Hà Nội đã được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận là thành viên mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Festival dự kiến có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, cùng các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể làng nghề, tổ chức nghề nghiệp và các đối tác trong lĩnh vực thủ công trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức cho hay, Festival được bố trí trên diện tích khoảng 10.000 m² với 10 không gian chính, gồm: trưng bày, tạo tác, trình diễn sản phẩm làng nghề Việt Nam; trưng bày sản phẩm làng nghề quốc tế; trưng bày các sản phẩm tham gia cuộc thi sản phẩm thủ công; bảo tồn các sản phẩm thủ công; thiết kế và sáng tạo; chuyển đổi số; Net-Zero; triển lãm ảnh; triển lãm hoa, cây cảnh; văn hóa, ẩm thực. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn bố trí các khu phụ trợ, trải nghiệm và gian hàng thương mại nhằm phục vụ hoạt động kết nối giao thương.

Các không gian được xây dựng theo hướng kết hợp trưng bày hiện vật với hoạt động trình diễn nghề, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận sản phẩm thủ công không chỉ ở giá trị sử dụng mà còn ở yếu tố văn hóa, nghệ thuật và sự sáng tạo của nghệ nhân. Những nội dung về thiết kế, chuyển đổi số và sản xuất thân thiện với môi trường cũng được đưa vào chương trình, thể hiện định hướng phát triển làng nghề thích ứng với yêu cầu của thị trường hiện đại.

Đặc biệt, Festival dành sự ưu tiên cho bốn làng nghề Hà Nội đã được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận là thành viên mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, gồm: gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ.

Mỗi làng nghề dự kiến được bố trí một khu vực riêng với diện tích 90 m², phục vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, trình diễn và tạo tác trực tiếp. Đây được xác định là những không gian điểm nhấn, góp phần thể hiện chiều sâu văn hóa và trình độ kỹ thuật của các nghề thủ công truyền thống Hà Nội.

Tại không gian gốm sứ Bát Tràng, nghệ nhân dự kiến giới thiệu những sản phẩm gốm đặc trưng cùng các công đoạn tạo hình, trang trí sản phẩm. Làng lụa Vạn Phúc tập trung thể hiện kỹ thuật dệt, giới thiệu các sản phẩm lụa truyền thống và những mẫu thiết kế ứng dụng. Trong khi đó, làng nghề Sơn Đồng mang đến nét đặc sắc của nghệ thuật điêu khắc, sơn mỹ nghệ; Chuyên Mỹ giới thiệu kỹ thuật khảm trai, sơn mài với những sản phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề tinh xảo.

Việc tổ chức trình diễn, tạo tác ngay tại Festival không chỉ giúp du khách hiểu hơn về quá trình hình thành sản phẩm mà còn tạo cơ hội để nghệ nhân giao lưu, trao đổi kỹ thuật, giới thiệu những sáng tạo mới trên nền tảng nghề truyền thống. Đồng thời, bốn làng nghề cũng được lựa chọn làm điểm đến trong chương trình tham quan, trải nghiệm của các đoàn khách quốc tế, góp phần quảng bá du lịch làng nghề Thủ đô.