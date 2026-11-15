Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026: Kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới

Khai mạc Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026

Tối 14.11, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Hội tụ và thăng hoa” chính thức khai mạc, mang đến không gian giao lưu nghệ thuật đa sắc màu, kết nối âm nhạc truyền thống Tây Nguyên với những dòng chảy âm nhạc đương đại quốc tế.

Chương trình do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức, với sự tham gia của các ban nhạc Lâm Đồng Band, Meteora Band (Hoa Kỳ), Horizon Band (Pháp) và Ngũ Cung Band (Việt Nam), cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên và học sinh địa phương.

Hoạt động được tổ chức nhằm khẳn định danh hiệu Đà Lạt – Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, cũng như chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Được biết, lễ hội được tổ chức nhằm triển khai các hoạt động của Đà Lạt – Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO; thúc đẩy giao lưu, hợp tác và sáng tạo nghệ thuật; giới thiệu bản sắc văn hóa và hình ảnh Lâm Đồng đến công chúng trong nước, quốc tế.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng và phát huy các giá trị văn hóa của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, việc Đà Lạt trở thành Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong đó, âm nhạc được xác định là một nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và công nghiệp văn hóa của địa phương.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc chương trình

Chính vì thế, Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026 là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm cụ thể hóa các cam kết của Đà Lạt khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ Lâm Đồng với bạn bè trong nước và quốc tế.

“Thông qua chuỗi hoạt động này, chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi các giá trị truyền thống được kết nối với nghệ thuật đương đại, nơi nghệ sĩ có cơ hội giao lưu, công chúng được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Qua đó, từng bước xây dựng Festival trở thành sự kiện văn hóa, nghệ thuật có dấu ấn riêng, được duy trì thường xuyên và trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc trong nước và quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Mở màn đêm hội, Lâm Đồng Band cùng các nghệ nhân dân gian và khoảng 300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng mang đến những tiết mục đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

khoảng 300 học sinh trong trang phục các dân tộc truyền thống cùng các nghệ nhân dân gian đã mở màn cho đêm nhạc với các giai điệu mang âm hưởng văn hóa Tây Nguyên

Qua các ca khúc “Vui buôn làng”, “Tuyền Lâm em” và mashup “Tít lau ra - Ngọn lửa cao nguyên - Bài ca quê hương”, âm hưởng núi rừng hòa quyện cùng những điệu múa xoang truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu màu sắc văn hóa bản địa.

Phần trình diễn của Lâm Đồng Band

Tiếp nối chương trình, Meteora Band đến từ Hoa Kỳ khuấy động sân khấu bằng những giai điệu rock mạnh mẽ, sôi động. Với các ca khúc quen thuộc như “Papercut”, “Faint”, “Numb”, “In the End” và “Somewhere I Belong”, ban nhạc mang đến không khí cuồng nhiệt, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Meteora Band đến từ Hoa Kỳ mang đến không khí mạnh mẽ, sôi động của rock quốc tế.

Trong khi đó, Horizon Band đến từ Pháp đem đến sắc màu âm nhạc Pop, Jazz và Funky qua những ca khúc như “Dance the Night Away”, “Smooth”, “Yellow”, “Get Lucky” và “Viva La Vida”. Sự kết hợp giữa giọng hát, guitar, bass, trống và saxophone tạo nên những giai điệu trẻ trung, phóng khoáng, góp phần làm phong phú thêm bữa tiệc âm nhạc quốc tế tại phố núi.

Phần biểu diễn của Horizon Band đến từ Pháp

Khép lại các phần trình diễn là Ngũ Cung Band – ban nhạc rock Việt Nam được biết đến với phong cách kết hợp Progressive Rock, Hard Rock cùng chất liệu âm nhạc dân gian và văn hóa truyền thống. Những ca khúc “Đón em trở về”, “Cướp vợ người Mông”, “Yêu”, “Cô đôi Thượng Ngàn” và “Người ở đừng về” đã tạo nên dấu ấn riêng khi đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Ban nhạc rock Ngũ Cung của đại diện Việt Nam khép lại phần biểu diễn của các nghệ sĩ

Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026 sẽ được tiếp tục vào tối 15.11 với chủ đề: Đêm giao thoa đa văn hóa. Chương trình có sự góp mặt của ban nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc, Cu Ba và ban nhạc Âu Cơ của Việt Nam.

Bên cạnh chương trình biểu diễn tại Quảng trường Lâm Viên, Festival còn có các hoạt động như hội thảo khoa học về Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, giới thiệu tác phẩm nhạc kịch, trình diễn nghệ thuật thực cảnh tái hiện Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn, giao lưu các ban nhạc quốc tế và trải nghiệm nhạc cụ truyền thống.