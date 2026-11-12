Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026: Đánh thức tiềm năng 'Thành phố sáng tạo' của Đà Lạt

Lâm Đồng khẳng định vai trò và cam kết của địa phương trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO

Kết nối âm nhạc, học thuật và trải nghiệm văn hóa

Theo Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng, festival năm nay quy tụ nhiều hoạt động âm nhạc, học thuật và trải nghiệm văn hóa tại các địa điểm tiêu biểu của Đà Lạt như Quảng trường Lâm Viên, Nhà hát Dalat Opera House, Bảo tàng Lâm Đồng và Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và bản sắc văn hóa bản địa. Đêm nhạc chính diễn ra tối 14/11 tại Quảng trường Lâm Viên, hứa hẹn mang đến không gian biểu diễn đa giác quan với sự hỗ trợ của các công nghệ trình diễn hiện đại.

Lễ hội nhạc Jazz vừa diễn ra khẳng định tiềm năng của Đà Lạt - Lâm Đồng trong các sự kiện âm nhạc có quy mô toàn cầu

Ban tổ chức dự kiến ứng dụng công nghệ Mapping 3D và Hologram, kết hợp âm thanh, ánh sáng laser và hình ảnh ba chiều, tạo nên sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Trong đó, âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa bản địa trong không gian nghệ thuật đương đại.

Chuỗi hoạt động bắt đầu ngày 13/11 với hội thảo chiến lược, quy tụ các chuyên gia và đại diện cộng đồng sáng tạo nhằm trao đổi về giải pháp phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và đưa âm nhạc trở thành động lực phát triển bền vững cho đô thị cao nguyên.

Nhiều lễ hội âm nhạc tại Đà Lạt thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và du khách

Ngày 15/11, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, chương trình biểu diễn thực cảnh tái hiện tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật giàu bản sắc, góp phần tôn vinh các giá trị tín ngưỡng truyền thống của dân tộc.

Đưa âm nhạc trở thành đòn bẩy phát triển bền vững cho đô thị cao nguyên

Cũng trong ngày 15/11, chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam. Đây là dịp để nghệ sĩ các nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường kết nối văn hóa thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Sân chơi thu hút nhiều nghệ sĩ lớn của thế giới đến tham dự

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống tại Bảo tàng Lâm Đồng sẽ được tổ chức xuyên suốt ba ngày.

Tại đây, người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cơ hội tìm hiểu, trực tiếp thực hành và trải nghiệm các loại nhạc cụ truyền thống, qua đó tiếp cận gần hơn với di sản cồng chiêng và âm nhạc bản địa.

Âm nhạc níu giữ bước chân du khách

Việc tổ chức các hoạt động tại nhiều không gian công cộng, kết hợp mở cửa tự do một số địa điểm, cũng góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, tạo thêm sức sống cho các không gian văn hóa của Đà Lạt.

Du khách và người dân thích thú thưởng thức chương trình âm nhạc đặc sắc

Động lực phát triển công nghiệp, văn hóa và du lịch

Không chỉ là sự kiện biểu diễn nghệ thuật, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 còn hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, gắn kết hoạt động sáng tạo nghệ thuật với du lịch và phát triển đô thị bền vững.

Việc đưa các chương trình nghệ thuật đến những không gian công cộng mở ra cơ hội khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi đến Đà Lạt.

Lễ hội nhạc Jazz vừa diễn ra tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Thông qua festival, Lâm Đồng có thêm cơ hội mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tạo quốc tế, quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời từng bước phát huy vai trò của âm nhạc trong phát triển kinh tế - xã hội.

Miền đất thăng hoa của nghệ sĩ

Với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng, góp phần khẳng định tiềm năng của Đà Lạt trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đồng thời thúc đẩy mục tiêu xây dựng thành phố trở thành điểm đến sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa.

Âm nhạc trở thành cầu nối vững chắc giữa văn hóa, du lịch và phát triển đô thị bền vững