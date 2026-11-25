Theo Motor1, Ferrari vừa giới thiệu 296 Challenge Stradale, mẫu siêu xe được phát triển song song với 296 Challenge Evo, phiên bản sẽ tham gia giải đua riêng của hãng từ năm 2027. Tuy nhiên, khác với phiên bản dành cho đường đua, 296 Challenge Stradale đáp ứng các tiêu chuẩn để lưu hành trên đường phố.

Ferrari 296 Challenge Stradale.

Hãng xe Italy cho biết đây là mẫu ô tô thương mại có mối liên hệ gần nhất với xe đua mà Ferrari từng phát triển.

Khác với 296 GTB hay 296 Speciale, Ferrari 296 Challenge Stradale loại bỏ hoàn toàn hệ thống hybrid, chỉ sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép dung tích 3 lít. Động cơ sản sinh công suất 670 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 740 Nm tại 6.250 vòng/phút, giới hạn vòng tua máy ở mức 8.500 vòng/phút.

Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp, có thời gian chuyển số khoảng 0,17 giây khi vận hành ở cường độ cao. Ở tốc độ thấp, hộp số được tinh chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện di chuyển trên đường phố.

Ferrari 296 Challenge Stradale sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3 lít, công suất 670 mã lực, loại bỏ hệ thống hybrid để giảm trọng lượng.

Mẫu siêu xe có khả năng tăng tốc từ 0-97km/h trong 2,8 giây, đạt gần 200km/h sau 7,9 giây và tốc độ tối đa trên 299km/h. Tại đường thử Fiorano của Ferrari, xe hoàn thành một vòng chạy trong 1 phút 18,5 giây.

Việc loại bỏ bộ pin và mô-tơ điện, kết hợp sử dụng vật liệu sợi carbon ở nhiều chi tiết, giúp 296 Challenge Stradale có khối lượng khô khoảng 1.330kg khi trang bị các tùy chọn giảm trọng lượng, nhẹ hơn 140kg so với 296 GTB.

Khoang lái Ferrari 296 Challenge Stradale.

Ngoại thất được điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả khí động học với bộ chia gió trước mở rộng, gầm xe kín, bộ khuếch tán và cánh gió cố định phía sau.

Ở tốc độ 250km/h, xe tạo ra lực ép xuống mặt đường tương đương khoảng 617kg, tăng 72% so với 296 GTB. Riêng cánh gió phía sau, phát triển từ phiên bản xe đua, tạo ra lực ép tương đương 270kg.

Ferrari 296 Challenge Stradale trên đường đua với thiết kế khí động học tạo lực ép xuống mặt đường tương đương 617kg ở tốc độ 250km/h.

Hệ thống treo sử dụng lò xo có độ cứng gần gấp đôi, giúp giảm 68% độ nghiêng thân xe khi vào cua so với 296 GTB. Xe sử dụng lốp Pirelli P Zero R tiêu chuẩn, trong khi lốp bán trơn P Zero Trofeo RS là trang bị tùy chọn.

Hệ thống phanh carbon-ceramic có đĩa phanh trước đường kính khoảng 399mm và đĩa phanh sau 381mm. Theo công bố của Ferrari, xe có thể phanh từ tốc độ gần 200km/h về trạng thái đứng yên trong quãng đường khoảng 101m.

Bên trong khoang lái, các chi tiết tiện nghi được tinh giản nhằm giảm trọng lượng. Tấm ốp cửa bằng sợi carbon không có bệ tỳ tay hay hộc chứa đồ thông thường. Ghế ngồi sử dụng kết cấu sợi carbon, nhẹ hơn 25% so với ghế đua tiêu chuẩn.

Ferrari 296 Challenge Stradale có giá khởi điểm khoảng 307.000 USD (tương đương 8 tỷ đồng). Khách hàng có thể lựa chọn thêm họa tiết trang trí thân xe, mâm sơn mờ và chi tiết màu sắc trên lốp.