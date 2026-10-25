Ferrari F50 có ODO 170 km bán hơn 517 tỷ đồng khiến đại gia 'choáng váng'

Chiếc siêu xe Ferrari F50 sản xuất năm 1997 chỉ lăn bánh vỏn vẹn 106 dặm (107,59 km) kể từ khi xuất xưởng chính thức bước lên sàn đấu giá Broad Arrow với số tiền kỳ vọng vượt mốc 20 triệu USD (quy đổi khoảng 517 tỷ đồng).

Ferrari F50 số khung gầm 107165 này là chiếc xe thứ 334 trong tổng số 349 chiếc. Đây cũng là một trong những phiên bản hoàn thiện cuối cùng của dòng xe này.

Hãng Ferrari chế tạo siêu xe F50 trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 1997 như lời tri ân thuần chất đường phố dành cho chương trình F1 của hãng.

F50 xuất xưởng với lớp sơn ngoại thất màu đỏ Rosso Corsa kết hợp nội thất da màu đen cùng điểm nhấn ghế màu đỏ. Xe được giao mới thông qua Maranello Sales Ltd tại Egham, Surrey, là một trong khoảng 25 chiếc F50 được phân phối đến thị trường Vương quốc Anh.

Nằm bên dưới nắp ca-pô dạng vỏ sò là khối động cơ V12 dung tích 4.7L sản sinh công suất 513 mã lực, cỗ máy bắt nguồn trực tiếp từ động cơ F1 năm 1990 của Ferrari chứ không phải được tinh chỉnh từ bất kỳ dòng xe thương mại nào.

Số ODO của xe là yếu tố làm mọi thứ trở nên nổi bật so với những chiếc còn sót lại. Alexander Weaver - chuyên gia ôtô cao cấp kiêm Phó chủ tịch tại Broad Arrow Auctions, đã gọi đây là “chắc chắn là chiếc xe có số ODO thấp nhất của một dòng siêu xe khép lại cả một kỷ nguyên”.

"Đồng thời cho biết thêm rằng siêu xe Ferrari F50 mang lại trải nghiệm lái cơ khí đỉnh cao, thuần túy, được cung cấp sức mạnh bởi công nghệ bắt nguồn từ F1.”, ông Alexander Weaver cho biết thêm

Catalog của Broad Arrow mô tả xe chỉ có một chủ sở hữu đầu tiên tại Anh, người đã lưu trữ và giữ xe ở trạng thái chưa đăng ký, tiếp tục được xuất khẩu sang một bộ sưu tập tại châu Âu với lịch sử trưng bày hạn chế và không có ghi nhận chạy đường dài.

Ghi chú đấu giá cho biết, xe đã thực hiện công tác bảo dưỡng trong những năm gần đây, bao gồm việc thay thế dây đai và các chất lỏng. Điều đó lý giải vì sao đồng hồ ODO vẫn duy trì ở mức sát thời điểm giao xe.

Số thứ tự sản xuất muộn đi kèm với tình trạng gần như không sử dụng là điều cực kỳ hiếm hoi ngay cả theo tiêu chuẩn của dòng siêu xe Ferrari F50.

Hầu hết những chiếc xe F50 đang hoạt động trên thị trường từ mốc 349 chiếc đã có số odo lớn hơn nhiều. Đây là lý do khiến siêu xe này trở nên đặc biệt. Chiếc Fearrari F50 siêu hiếm này sẽ chính thức lên sàn đấu giá Broad Arrow được tổ chức tại Las Vegas vào ngày 31/10.

F50 sẽ góp mặt trong danh mục quy tụ các dòng xe hiệu suất cao cổ điển và đương đại. Trước đó, thương vụ đấu giá lịch sử đối với F50 đời 1995 từng được xác lập mức giá 12,1 triệu USD thông qua sàn Mecum tại Kissimmee vào tháng 1/2026.

Video: Ngắm chiếc siêu xe Ferrari F50 hàng hiếm.