Ferrari F50 chạy gần 30 năm vẫn có giá hơn 20 triệu USD

Chiếc Ferrari F50 mang số khung 107165 là một trong 349 xe được sản xuất trên toàn thế giới. Sau gần 30 năm, đồng hồ công-tơ-mét của xe mới ghi nhận khoảng 171km, trở thành yếu tố đáng chú ý trong phiên đấu giá do Broad Arrow Auctions tổ chức tại Wynn Las Vegas (Mỹ).

Chiếc Ferrari F50 mang số khung 107165 là một trong 349 xe được sản xuất trên toàn thế giới. Sau gần 30 năm, đồng hồ công-tơ-mét của xe mới ghi nhận khoảng 171km (106 dặm).

Ferrari F50 gần như chưa lăn bánh

Theo danh mục đấu giá của Broad Arrow Auctions, chiếc F50 đời 1997 thuộc nhóm xe được sản xuất cuối cùng, mang số thứ tự 334 trong tổng số 349 chiếc. Xe có ngoại thất đỏ Rosso Corsa, nội thất bọc da đen kết hợp các chi tiết ghế màu đỏ.

Chiếc xe được bàn giao mới thông qua đại lý Maranello Sales Ltd tại Egham, Surrey (Anh). Theo hồ sơ được nhà đấu giá công bố, chủ sở hữu đầu tiên giữ xe trong tình trạng lưu kho và chưa đăng ký lưu hành. Sau đó, xe được chuyển tới một bộ sưu tập tại châu Âu, chỉ xuất hiện hạn chế tại các sự kiện trưng bày và không có hồ sơ về quá trình sử dụng thường xuyên trên đường phố.

Chiếc Ferrari F50 mang số khung 107165 là một trong 349 xe được sản xuất trên toàn thế giới.

Trong những năm gần đây, xe được bảo dưỡng với các hạng mục như thay dây đai và dung dịch vận hành. Đây là những công việc giúp duy trì tình trạng kỹ thuật của một mẫu siêu xe ít được sử dụng trong thời gian dài.

Broad Arrow Auctions ước tính chiếc F50 có giá hơn 20 triệu USD. Mức định giá này phản ánh sự kết hợp giữa số lượng sản xuất giới hạn, vị trí trong loạt xe xuất xưởng và quãng đường sử dụng đặc biệt thấp.

Động cơ V12 công suất 513 mã lực

Ferrari F50 được sản xuất trong giai đoạn 1995-1997, phát triển với định hướng đưa công nghệ từ đường đua Công thức 1 vào một mẫu siêu xe dành cho đường phố.

Xe sử dụng động cơ V12 dung tích 4,7 lít, công suất 513 mã lực. Theo Motor1.com, động cơ có nguồn gốc từ chương trình Công thức 1 của Ferrari trong thập niên 1990, thay vì được phát triển từ một động cơ xe thương mại thông thường.

Chiếc Ferrari F50.

Ông Alexander Weaver, Phó chủ tịch kiêm chuyên gia ô tô cấp cao của Broad Arrow Auctions, đánh giá chiếc F50 là một trong những mẫu siêu xe cuối thời kỳ đáng chú ý nhờ số km sử dụng thấp. Ông cũng nhấn mạnh trải nghiệm lái mang tính cơ khí trực tiếp cùng công nghệ có nguồn gốc từ xe đua.

Giá đấu giá có thể vượt xa một chiếc F50 khác

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại Wynn Las Vegas, trong khuôn khổ sự kiện Concours tại Wynn Las Vegas. Chiếc F50 là một trong những lô xe nổi bật của phiên đấu giá tập trung vào các mẫu siêu xe hiện đại và đương đại.

Tháng 1/2026, một chiếc Ferrari F50 đời 1995 được bán với giá 12,1 triệu USD (tương đương khoảng 314,6 tỷ đồng) tại phiên đấu giá Mecum ở Kissimmee (Mỹ). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với con số hơn 20 triệu USD (tương đương khoảng hơn 520 tỷ đồng) mà Broad Arrow Auctions kỳ vọng cho chiếc xe mang số khung 107165.

Tuy nhiên, hơn 20 triệu USD mới là mức định giá trước đấu giá, chưa phải giá bán cuối cùng. Kết quả sẽ phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh giữa các nhà sưu tầm và cách họ đánh giá lịch sử sở hữu, tình trạng bảo quản cũng như độ hiếm của chiếc xe.

Trường hợp này cho thấy với những mẫu siêu xe sản xuất giới hạn, giá trị sưu tầm không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu hay hiệu suất vận hành. Số lượng xe được sản xuất, lịch sử sử dụng và tình trạng nguyên bản cũng có thể tạo ra chênh lệch lớn về giá.