Ferrari Enzo Matte Nero Opaco có thể vượt mốc 10 triệu USD

Ferrari Enzo độc nhất màu đen mờ. (Ảnh: Ferrari)

Ferrari Enzo vốn là mẫu hypercar được giới sưu tầm quan tâm, nhưng chiếc xe này đặc biệt nhờ màu sơn Matte Nero Opaco. Đây là chiếc Enzo duy nhất được Ferrari xuất xưởng với lớp sơn đen mờ này, được đặt hàng vào thời điểm các màu sơn dạng này chưa phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô.

Ferrari Enzo Matte Nero Opaco hơn 20 năm tuổi. (Ảnh: Ferrari)

Xe ban đầu được một thành viên Hoàng gia Brunei đặt hàng và giao tới nơi ở của gia đình tại London. Sau khi rời bộ sưu tập hoàng gia, chiếc Enzo được bán cho một chủ nhân tại New Zealand, trước khi chuyển tới Canada vào năm 2022.

Năm 2022, xe được đưa tới Carrozzeria Zanasi để phục hồi toàn diện. Chi phí thực hiện hơn 110.000 euro, tương đương khoảng 127.700 USD, bao gồm thay các công tắc nội thất, cụm đèn pha trước, đèn hậu và kính phía sau khoang động cơ.

Xe đã trải qua đợt phục hồi hơn 110.000 euro và hiện có ODO 5.763 dặm. (Ảnh: Ferrari)

Đáng chú ý, toàn bộ xe được sơn lại bằng chính màu Matte Nero Opaco nguyên bản. Đến tháng 8/2024, chiếc Enzo tiếp tục được thay ly hợp, bơm nhiên liệu và gioăng nắp van bên trái.

Hiện công-tơ-mét của xe hiển thị 5.763 dặm, tương đương khoảng 9.274 km. RM Sotheby’s sẽ bán xe trên nền tảng Sealed thay vì tổ chức phiên đấu giá công khai truyền thống, do đó giá bán cuối cùng sẽ không được công bố theo cách thông thường.

Dù vậy, dựa trên mức giá gần đây của những chiếc Ferrari Enzo có số km thấp, chiếc xe được kỳ vọng có thể vượt mốc 10 triệu USD. Đầu năm 2026, một chiếc Enzo màu Giallo Modena chỉ có 649 dặm đã được bán với giá 17,875 triệu USD. Một chiếc Enzo màu đen khác cũng từng đạt hơn 15 triệu USD.

Ferrari Enzo sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.0L, công suất khoảng 651 mã lực, kết hợp hộp số bán tự động F1 và hệ dẫn động cầu sau.