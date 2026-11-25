Ferrari 296 Challenge Stradale là phiên bản đường phố mang đậm DNA xe đua, sử dụng động cơ V6 tăng áp kép công suất 670 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây và có thể tạo lực ép xuống mặt đường 617 kg ở tốc độ 250 km/h.

296 Challenge Stradale được Ferrari phát triển dựa trên nền tảng xe đua 296 Challenge Evo, hướng đến những khách hàng muốn có trải nghiệm lái gần với xe đua nhưng vẫn sử dụng được trên đường phố. Điểm đáng chú ý là mẫu xe này loại bỏ hoàn toàn hệ thống hybrid, khác với cấu hình trên 296 GTB.

Xe sử dụng động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 2.992 cc, cho công suất tối đa 670 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 740 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp kiểu F1, truyền sức mạnh tới bánh sau. Vòng tua tối đa đạt 8.500 vòng/phút.

Việc loại bỏ hệ thống hybrid giúp Ferrari giảm trọng lượng khô của xe xuống còn 1.330 kg. Nhờ đó, Ferrari 296 Challenge Stradale có tỷ lệ công suất/trọng lượng khoảng 1,98 kg/mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây, 0-200 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa trên 300 km/h.

Khung gầm và hệ thống treo được tinh chỉnh riêng, sử dụng lò xo có độ cứng cao, giảm chấn bán chủ động và các thiết lập hình học khác biệt. Theo Ferrari, khả năng vận hành ngang tối đa của xe tăng 7%, độ ổn định cải thiện 34% và độ nghiêng thân xe khi vào cua giảm 68% so với 296 GTB.

Hệ thống phanh carbon-ceramic có đĩa trước kích thước 398 x 38 mm, đĩa sau 380 x 34 mm theo phần mô tả kỹ thuật của hãng. Xe sử dụng lốp Pirelli P Zero R hoặc P Zero Trofeo RS phát triển riêng, với kích thước 245/35 R20 phía trước và 305/35 R20 phía sau.

Ferrari 296 Challenge Stradale ra mắt mạnh 670 mã lực

Một trong những điểm nổi bật của 296 Challenge Stradale là hệ thống khí động học lấy cảm hứng từ xe đua. Cánh gió sau cố định, bộ khuếch tán và các chi tiết điều hướng luồng khí giúp xe tạo lực ép xuống mặt đường tối đa 617 kg ở tốc độ 250 km/h. Hệ thống này được phát triển nhằm duy trì độ ổn định khi xe vào cua và chuyển hướng ở tốc độ cao.

Ferrari cũng điều chỉnh hệ thống ống xả với hai đầu ống có đường kính lớn hơn, giảm áp suất ngược và làm nổi bật âm thanh động cơ V6. Khách hàng có thể đặt thêm hệ thống ống xả chuyên dụng cho đường đua, được thiết kế để khai thác âm thanh động cơ mà không bị giới hạn bởi các quy định chứng nhận lưu hành.

Nội thất 296 Challenge Stradale vẫn dựa trên bố cục của 296 GTB nhưng được tinh giản nhiều chi tiết. Tấm ốp cửa làm từ sợi carbon dạng liền khối, không có tựa tay hay hộc chứa đồ. Ferrari còn cung cấp tùy chọn loại bỏ một số chi tiết ốp và lớp hoàn thiện bên dưới ghế, sàn xe và bảng điều khiển trung tâm để lộ một phần kết cấu khung gầm.

Xe vẫn có các trang bị hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, giám sát điểm mù và camera kép. Hệ thống điều khiển Manettino cung cấp năm chế độ gồm Wet, Sport, Race, CT-Off và ESC Off.

Ferrari 296 Challenge Stradale có chiều dài 4.678 mm, rộng 2.039 mm, cao 1.301 mm và trục cơ sở 2.600 mm. Xe có khả năng hoàn thành một vòng đường đua Fiorano trong 1 phút 18,5 giây theo công bố của hãng.

Hiện Ferrari chưa công bố giá bán của 296 Challenge Stradale. Đây là mẫu xe dành cho nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm vận hành hiệu suất cao, với nhiều công nghệ và giải pháp kỹ thuật được phát triển trực tiếp từ xe đua.