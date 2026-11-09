Fermin từ kép phụ thành ngôi sao 100 triệu euro của Barcelona

Fermin Lopez ghi cả hai bàn, giúp Barcelona ngược dòng thắng Atletico Madrid 2-1 ngay tại Metropolitano.

Barcelona từng phải cân nhắc tương lai của Fermin Lopez khi Chelsea bày tỏ sự quan tâm hồi hè 2025. Hơn một năm sau, tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành tài sản trị giá 100 triệu euro, theo định giá của Transfermarkt. Con số ấy phản ánh bước tiến đáng kinh ngạc của một cầu thủ trưởng thành từ La Masia nhưng từng phải xuống chơi ở giải hạng ba Tây Ban Nha.

Rạng sáng 9/11, Fermin tiếp tục chứng minh giá trị bằng hai bàn thắng giúp Barcelona ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1. Trong một trận đấu Lamine Yamal và Pedri nhận được nhiều sự chú ý, tiền vệ 23 tuổi mới là người quyết định kết quả.

Từ 50 triệu lên 100 triệu euro

Theo Transfermarkt, giá trị thị trường của Fermin tăng từ 50 triệu lên 100 triệu euro trong mùa 2025/26. Mức tăng 50 triệu euro cao nhất La Liga trong cùng giai đoạn, vượt cả Arda Guler của Real Madrid, người tăng 45 triệu euro.

Đáng chú ý, Fermin không phải cầu thủ được quảng bá nhiều nhất tại Barcelona. Anh cũng hiếm khi xuất hiện trong những cuộc tranh luận về các ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, xét trên hiệu quả thi đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha đã tiến rất gần nhóm cầu thủ quan trọng nhất của Hansi Flick.

Mùa 2025/26, Fermin ghi 13 bàn và thực hiện 17 kiến tạo sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh trực tiếp góp dấu giày vào 30 bàn thắng trong hơn 3.000 phút thi đấu, trung bình gần một lần mỗi 101 phút. Với một tiền vệ tấn công, hiệu suất ấy đủ sức cạnh tranh với nhiều ngôi sao đắt giá tại châu Âu.

Mùa này, anh tiếp tục duy trì phong độ. Theo ESPN, cú đúp vào lưới Atletico giúp Fermin nâng thành tích lên 8 bàn trên mọi đấu trường, ngay trong lần ra sân thứ 100 tại La Liga.

Trước Atletico, anh chỉ cần 74 phút để tạo khác biệt. Theo Sofascore, Fermin tung 6 cú sút, 3 lần trúng đích, tạo 2 cơ hội và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,92. Anh được chấm 8,3 điểm, cao nhất trận.

Barcelona cầm bóng 63%, tung 19 cú sút nhưng chỉ 4 lần trúng đích. Riêng Fermin đóng góp 3 cú sút trúng mục tiêu và ghi cả hai bàn. Những thống kê phần nào giải thích vì sao giá trị của anh tăng nhanh đến vậy.

Giá trị thị trường của Fermin tăng từ 50 triệu lên 100 triệu euro trong mùa 2025/26, theo Transfermarkt.

Chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Ivan Fuente nhận xét trên Transfermarkt rằng Fermin có tài năng, nhưng điểm khiến anh trở nên đặc biệt là tinh thần làm việc. Theo Fuente, mẫu cầu thủ vừa có chất lượng chuyên môn vừa sẵn sàng hoạt động không ngừng nghỉ luôn được các HLV đánh giá cao.

Nhận định ấy phù hợp với cách Fermin chơi bóng. Anh không kiểm soát nhịp độ như Pedri, cũng chẳng có kỹ thuật rê bóng nổi bật như Yamal. Điểm mạnh nằm ở khả năng di chuyển, pressing và xâm nhập vòng cấm. Khi các hậu vệ tập trung vào những ngôi sao tấn công, Fermin thường xuất hiện ở khoảng trống phía sau.

Hai bàn thắng trước Atletico là ví dụ. Ở tình huống gỡ hòa, anh tận dụng pha bóng bật ra sau nỗ lực chuyền của mình để dứt điểm. Sang hiệp hai, đường chuyền của Yamal mở ra cơ hội và Fermin kết thúc ngay nhịp đầu tiên, không cho Jan Oblak thời gian phản ứng.

El Pais đánh giá Fermin trở thành nhân vật dẫn dắt Barcelona tại Metropolitano, tạo khác biệt ngay cả khi đội bóng không vận hành trơn tru. Trong khi đó, ESPN nhấn mạnh khả năng tận dụng cơ hội của tiền vệ người Tây Ban Nha ở trận thắng lớn nhất của Barcelona từ đầu mùa.

Barcelona đang sở hữu tài sản đặc biệt

Câu chuyện của Fermin càng đáng chú ý khi nhìn lại xuất phát điểm. Năm 2022, anh được Barcelona cho Linares Deportivo mượn. Ở tuổi 19, Fermin phải tìm cơ hội tại giải hạng ba Tây Ban Nha, cách xa sân khấu La Liga.

Sau 37 trận, anh ghi 12 bàn và có 4 kiến tạo. Màn trình diễn ấy giúp Fermin được Xavi Hernandez trao cơ hội trong đội một. Hè 2023, anh ghi bàn vào lưới Real Madrid trong trận giao hữu, trước khi chính thức bước vào kế hoạch dài hạn của Barcelona.

Fermin từng ghi 12 bàn trong thời gian được cho Linares Deportivo mượn trước khi trở lại Barcelona năm 2023.

Theo Ivan Fuente, một đồng đội cũ từng kể rằng Fermin luôn tin mình sẽ khoác áo đội một Barcelona ngay từ thời gian chơi cho Linares. Sự tự tin ấy được củng cố bằng 11 bàn trong mùa 2023/24, tiếp đến là huy chương vàng Olympic Paris 2024, giải đấu anh ghi 6 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới.

Thành công tiếp tục mang lại lợi ích tài chính. Tháng 1/2026, Barcelona gia hạn hợp đồng với Fermin đến năm 2031. Theo La Vanguardia, thỏa thuận mới giúp anh tăng lương khoảng 75%, trong khi điều khoản giải phóng hợp đồng giữ ở mức 500 triệu euro.

Tuy nhiên, cần phân biệt mức định giá 100 triệu euro của Transfermarkt với điều khoản giải phóng hợp đồng. Con số 500 triệu euro mang tính bảo vệ quyền sở hữu của Barcelona, không đồng nghĩa Fermin có thể được bán với mức phí ấy.

Động thái gia hạn cũng cho thấy Barcelona thay đổi cách nhìn về anh. Khi Chelsea quan tâm vào hè 2025, tương lai Fermin từng trở thành chủ đề trên thị trường chuyển nhượng. Giờ đây, đội chủ sân Camp Nou có nhiều lý do để giữ chân cầu thủ trưởng thành từ học viện, thay vì xem anh như phương án tạo doanh thu.

Về chuyên môn, Fermin mang đến giải pháp mà Barcelona không dễ tìm trên thị trường: một tiền vệ hiểu hệ thống, có khả năng pressing và đóng góp bàn thắng thường xuyên.

Chiến thắng trước Atletico giúp Barcelona duy trì khoảng cách 3 điểm với Real Madrid sau 12 vòng La Liga. Hansi Flick thừa nhận đội gặp khó khăn trong hiệp một, trước khi cải thiện khả năng gây sức ép và kiểm soát trận đấu sau giờ nghỉ.

Trong màn ngược dòng ấy, Pedri và Yamal tạo ra cơ hội, nhưng Fermin là người biến chúng thành bàn thắng. Sự khác biệt nằm ở hiệu quả, thứ luôn có giá rất cao trong bóng đá hiện đại.

Từ cầu thủ phải xuống hạng ba tìm cơ hội đến ngôi sao được định giá 100 triệu euro, Fermin đã đi một chặng đường dài. Với Barcelona, câu hỏi lúc này không còn là anh có đủ khả năng đá chính hay không, mà là Flick sẽ khai thác một trong những tài sản giá trị nhất của CLB như thế nào.