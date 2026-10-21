Ferguson từng ghét Wenger đến mức nào?

Trong cuốn tự truyện My Autobiography xuất bản năm 2013, Sir Alex Ferguson dành một chương kể về Arsene Wenger, đối thủ từng khiến ông nhiều lần nổi giận trong những năm dẫn dắt Manchester United. Từ các cuộc đấu khẩu trên truyền thông đến vụ ném pizza nổi tiếng tại Old Trafford, mối quan hệ giữa hai HLV có thời điểm căng thẳng đến mức gần như không thể hòa giải.

Điều thú vị là khi nhìn lại, Ferguson không chỉ nhắc đến những lần xung đột. Ông còn thừa nhận Wenger là một HLV xuất sắc, người đã buộc MU phải liên tục cải thiện để duy trì vị thế tại bóng đá Anh.

Khi Ferguson và Wenger không muốn nhìn mặt nhau

Wenger đến Arsenal năm 1996, khi Ferguson đã có 10 năm làm việc tại Old Trafford. HLV người Pháp nhanh chóng thay đổi cách vận hành Arsenal, từ chế độ dinh dưỡng, phương pháp tập luyện đến lối chơi. Thành công của Wenger khiến cuộc đua vô địch Premier League không còn là sân chơi riêng của MU.

Từ mùa 1996/97 đến 2003/04, MU và Arsenal chia nhau cả 8 chức vô địch Premier League. Những cuộc đối đầu giữa hai đội ngày càng căng thẳng, kéo theo hàng loạt màn khẩu chiến giữa hai HLV.

Ferguson không thích cách Wenger bình luận về MU, đặc biệt khi đồng nghiệp người Pháp đề cập những quyết định của trọng tài hoặc lối chơi quyết liệt của các cầu thủ áo đỏ. Ngược lại, Wenger cũng không hài lòng với những phát biểu mang tính gây sức ép từ HLV người Scotland.

Trong tự truyện, Ferguson nhắc lại một trong những cuộc tranh cãi đầu tiên giữa hai người. Khi Wenger phản ứng trước những lời phàn nàn về lịch thi đấu, Ferguson đáp trả bằng cách nhắc đến việc đối thủ vừa trở về từ Nhật Bản và chưa có nhiều kinh nghiệm tại bóng đá Anh.

Những lời qua tiếng lại ban đầu dần trở thành cuộc cạnh tranh mang tính cá nhân. Cả Ferguson lẫn Wenger đều muốn chứng minh đội bóng của mình mạnh hơn, trong khi mỗi thất bại trước đối thủ đều để lại cảm giác khó chịu.

Ferguson và Wenger thường xuyên đấu khẩu khi MU và Arsenal cạnh tranh các chức vô địch Premier League cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Đỉnh điểm xảy ra ngày 24/10/2004. MU đánh bại Arsenal 2-0 tại Old Trafford, chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của đội bóng thành London ở Premier League.

Sau trận, Ruud van Nistelrooy trở về phòng thay đồ và phàn nàn rằng Wenger đã chỉ trích mình. Ferguson lập tức ra ngoài để nói chuyện với HLV Arsenal. Theo lời kể trong My Autobiography, ông yêu cầu Wenger không được xúc phạm cầu thủ MU.

Cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành màn cãi vã. Ferguson nhớ lại hình ảnh Wenger nổi giận, hai tay nắm chặt trong lúc tranh luận. Các thành viên hai đội tập trung ở khu vực đường hầm, khiến bầu không khí càng thêm hỗn loạn.

Giữa lúc ấy, một miếng pizza bất ngờ bay trúng Ferguson. HLV MU kể rằng ông bị pizza dính khắp người nhưng không biết ai đã ném.

Vụ việc về sau được gọi là Battle of the Buffet, trở thành một trong những sự cố nổi tiếng nhất lịch sử Premier League. Cesc Fabregas nhiều năm sau thừa nhận mình là người ném pizza, dù Ferguson không xác định được thủ phạm khi viết tự truyện năm 2013.

Thất bại trước MU khiến Arsenal mất chuỗi bất bại mà họ đã duy trì từ mùa trước. Với Ferguson, phản ứng của Wenger sau trận cho thấy đồng nghiệp người Pháp khó chấp nhận kết quả, đặc biệt khi đội bóng của ông chỉ còn cách cột mốc 50 trận một chiến thắng.

Năm năm lạnh nhạt và cuộc hòa giải bất ngờ

Vụ ném pizza khiến mối quan hệ giữa Ferguson và Wenger xấu đi rõ rệt. Trong tự truyện, Ferguson cho biết hai người gần như không còn giao tiếp trong những năm tiếp theo.

Trước khi xảy ra sự cố, Wenger vốn ít khi sang phòng làm việc của HLV đối phương sau trận. Tuy nhiên, trợ lý Pat Rice vẫn thường ghé thăm Ferguson để trò chuyện. Sau cuộc cãi vã năm 2004, ngay cả những cuộc gặp giữa Rice và ban huấn luyện MU cũng bị gián đoạn.

Ferguson thừa nhận cảm thấy thương Wenger sau chiến thắng 8-2 của MU trước Arsenal vào tháng 8/2011.

Ferguson không che giấu sự khó chịu với Wenger trong giai đoạn hai đội cạnh tranh quyết liệt. Ông cho rằng đồng nghiệp người Pháp có thể rất điềm tĩnh ngoài sân cỏ, nhưng lại trở nên nóng nảy khi Arsenal thi đấu không thuận lợi.

Dù vậy, Ferguson cũng thừa nhận bản thân chẳng khác Wenger là bao. Ông từng nhiều lần nổi giận sau thất bại, tranh cãi với trọng tài và đưa ra những phát biểu thiếu kiềm chế. Cả hai đều có cá tính mạnh và rất khó chấp nhận việc đội bóng của mình thua cuộc.

Phải đến năm 2009, quan hệ giữa họ mới bắt đầu được cải thiện. MU gặp Arsenal tại bán kết Champions League và giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

Sau trận lượt về tại Emirates, Wenger mời Ferguson cùng các thành viên ban huấn luyện MU vào phòng để chúc mừng. Theo Ferguson, cuộc gặp ấy giúp hai bên gạt bỏ phần nào những bất đồng kéo dài nhiều năm.

Vài tuần sau, khi Arsenal làm khách tại Old Trafford ở Premier League, Wenger và Pat Rice tiếp tục ghé phòng làm việc của Ferguson. Hai HLV dần nối lại những cuộc trò chuyện vốn bị gián đoạn kể từ năm 2004.

Trong My Autobiography, Ferguson dành nhiều lời khen cho Wenger. Ông đánh giá cao kiến thức bóng đá, sự tận tâm và khả năng xây dựng Arsenal thành một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh. Ngoài sân cỏ, Wenger còn là người có hiểu biết rộng, có thể trò chuyện về nhiều chủ đề, từ bóng đá đến rượu vang.

Sự thay đổi trong cách nhìn nhận của Ferguson thể hiện rõ sau trận MU thắng Arsenal 8-2 vào tháng 8/2011. Dù đội nhà giành chiến thắng đậm nhất trước Arsenal dưới thời Wenger, HLV người Scotland không tỏ ra hả hê.

Ferguson kể rằng ông cảm thấy thương đồng nghiệp khi chứng kiến Arsenal phải nhận thất bại nặng nề tại Old Trafford. Ông hiểu Wenger đang chịu áp lực lớn và không muốn chiến thắng của MU trở thành lý do để công kích đối thủ.

Khi viết tự truyện năm 2013, Ferguson đã giải nghệ sau 26 năm dẫn dắt MU. Những cuộc tranh cãi với Wenger vẫn là một phần đáng nhớ trong sự nghiệp của ông, nhưng sự thù địch từng khiến hai người không muốn nhìn mặt nhau đã nhường chỗ cho sự tôn trọng.

Ferguson hiểu rằng Wenger từng là đối thủ khó chịu bậc nhất của mình. Arsenal dưới thời HLV người Pháp đã nhiều lần đánh bại MU trong cuộc đua vô địch, buộc Ferguson phải thay đổi đội hình và cách tiếp cận trận đấu.

Sau gần hai thập kỷ cạnh tranh, Ferguson không còn nhìn Wenger như một người cần phải đánh bại bằng mọi giá. Ông xem đồng nghiệp người Pháp là một HLV lớn, người góp phần tạo nên giai đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đối đầu giữa MU và Arsenal.