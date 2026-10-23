Ferguson từng chặn một ngôi sao MU sang Liverpool thế nào?

Gabriel Heinze từng được người hâm mộ MU bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa giải 2004/05

Mùa hè 2007, Gabriel Heinze quyết tâm rời Manchester United sau ba năm gắn bó. Điểm đến mà hậu vệ người Argentina lựa chọn lại là Liverpool, đối thủ lớn nhất của MU tại Anh. Sir Alex Ferguson không phản đối việc Heinze ra đi, nhưng ông nhất quyết không chấp nhận để cầu thủ này chuyển đến Anfield.

Ferguson không muốn Liverpool có Heinze

Trong cuốn My Autobiography, Ferguson kể khá chi tiết về cuộc chia tay đầy căng thẳng với Heinze. Theo ông, những bất đồng đã xuất hiện từ trước khi Liverpool chính thức tham gia cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Argentina.

Heinze gia nhập MU từ PSG năm 2004 và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Ngay mùa đầu tiên, anh được cổ động viên bầu chọn là Cầu thủ hay nhất năm của CLB.

Tuy nhiên, chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng ở mùa giải 2005/06 khiến sự nghiệp của Heinze tại Old Trafford rẽ sang hướng khác. Trong thời gian anh dưỡng thương, MU chiêu mộ Patrice Evra từ Monaco. Hậu vệ người Pháp dần khẳng định vị trí bên hành lang trái, khiến cơ hội thi đấu của Heinze bị thu hẹp.

Ferguson tiết lộ người đại diện của Heinze đã đề cập khả năng chuyển nhượng từ khá sớm. Trong chuyến làm khách trước Villarreal tại Champions League năm 2005, ông được tiếp cận để trao đổi về tương lai của hậu vệ Argentina.

Điều khiến Ferguson không hài lòng là MU vẫn hỗ trợ Heinze trong quá trình điều trị chấn thương, bao gồm việc tạo điều kiện để anh hồi phục tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cầu thủ này tiếp tục muốn tìm một bến đỗ mới.

Ferguson không phản đối việc Heinze rời Old Trafford, nhưng kiên quyết ngăn hậu vệ Argentina gia nhập Liverpool.

Đến mùa hè 2007, Ferguson và Giám đốc điều hành David Gill thống nhất cho phép Heinze ra đi. Trong tự truyện, nhà cầm quân người Scotland cho biết MU từng đưa ra mức giá 9 triệu bảng để giải quyết tương lai của hậu vệ Argentina.

Liverpool lập tức quan tâm. HLV Rafael Benitez muốn bổ sung một hậu vệ trái giàu kinh nghiệm và đánh giá Heinze là phương án phù hợp. Đội bóng vùng Merseyside gửi đề nghị chuyển nhượng, nhưng Ferguson không chấp nhận.

Với Ferguson, bán Heinze và bán Heinze cho Liverpool là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông sẵn sàng để cầu thủ người Argentina rời Old Trafford, miễn là điểm đến không phải Anfield.

Kế hoạch đi đường vòng qua Crystal Palace

Heinze cho rằng MU đã đồng ý để anh ra đi nếu có CLB đáp ứng yêu cầu tài chính. Vì vậy, hậu vệ Argentina cùng những người đại diện quyết định theo đuổi vụ việc đến cùng, thay vì chấp nhận sự phản đối của Ferguson.

Tranh chấp được đưa ra một hội đồng phân xử của Premier League. Phía Heinze muốn chứng minh MU phải thực hiện cam kết chuyển nhượng, trong khi đội chủ sân Old Trafford khẳng định họ có quyền từ chối bán cầu thủ cho Liverpool.

Trong cuốn tự truyện My Autobiography, Sir Alex Ferguson tiết lộ cách ông ngăn Gabriel Heinze gia nhập Liverpool năm 2007, bất chấp mong muốn ra đi của hậu vệ người Argentina.

Trong My Autobiography, Ferguson tiết lộ một tình tiết đáng chú ý liên quan đến Crystal Palace. Theo lời kể của ông, Chủ tịch Palace khi ấy đã liên hệ với David Gill để thông báo rằng một người đại diện cho Heinze từng đề xuất phương án đưa hậu vệ Argentina đến Palace, trước khi chuyển tiếp sang Liverpool.

Nếu được thực hiện, kế hoạch này có thể giúp Heinze đến Anfield mà không cần một thương vụ chuyển nhượng trực tiếp giữa hai đối thủ. Tuy nhiên, Ferguson đã biết về phương án ấy và MU đưa thông tin liên quan vào hồ sơ tranh chấp.

Cuối cùng, hội đồng phân xử đứng về phía MU. Heinze không thể buộc CLB chủ quản chấp thuận đề nghị của Liverpool. Quyết định ấy cũng chấm dứt hy vọng của Benitez trong việc đưa hậu vệ Argentina về Anfield.

Tháng 8/2007, Heinze chuyển sang Real Madrid. Anh khép lại ba mùa giải tại MU với chức vô địch Premier League 2006/07, nhưng cuộc chia tay diễn ra trong bầu không khí không mấy dễ chịu.

Heinze về sau bày tỏ sự thất vọng với cách MU xử lý tương lai của mình. Hậu vệ Argentina cho rằng anh đã cống hiến hết khả năng cho đội bóng và xứng đáng được tạo điều kiện ra đi.

Ferguson có quan điểm khác. Ông cho rằng MU đã hỗ trợ Heinze trong thời gian chấn thương, đồng thời không có nghĩa vụ phải bán cầu thủ cho bất kỳ đội bóng nào chỉ vì nhận được một đề nghị chuyển nhượng.

Vụ việc cũng phản ánh cách Ferguson quản lý nhân sự tại Old Trafford. Ông không ngại chia tay những cầu thủ từng giữ vai trò quan trọng, nhưng luôn muốn CLB nắm quyền quyết định trong các thương vụ.

Heinze từng tiến rất gần đến việc trở thành cầu thủ đầu tiên chuyển trực tiếp từ MU sang Liverpool kể từ Phil Chisnall năm 1964. Tuy nhiên, Ferguson đã ngăn thương vụ xảy ra.

Với chiến lược gia người Scotland, việc để một cầu thủ không còn muốn gắn bó ra đi là điều có thể chấp nhận. Nhưng tăng cường lực lượng cho Liverpool lại nằm ngoài giới hạn mà ông sẵn sàng nhượng bộ.