Ferguson đã loại Roy Keane thế nào

Roy Keane là thủ quân của MU trong giai đoạn thành công nhất dưới thời Alex Ferguson và có ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ.

Trong gần 13 năm ở Old Trafford, Roy Keane không chỉ là một tiền vệ giỏi. Anh còn là người giữ tiêu chuẩn cho Manchester United trên sân tập lẫn trong phòng thay đồ.

Ferguson cần một thủ quân như thế. Keane sẵn sàng quát đồng đội, đòi hỏi tất cả phải chơi với cường độ cao và không chấp nhận sự dễ dãi. Trong nhiều năm, cá tính mạnh của tiền vệ người Ireland giúp Ferguson kiểm soát đội bóng tốt hơn.

Keane cũng có vị thế đủ lớn để làm điều đó. Anh là thủ quân của thế hệ giành cú ăn ba năm 1999 và trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng nhất dưới triều đại Ferguson.

Nhưng đến năm 2005, cán cân bắt đầu thay đổi.

Trong My Autobiography, Ferguson cho rằng Keane ngày càng khó kiểm soát và đôi lúc hành xử như thể mình cũng có quyền quản lý đội bóng. Vấn đề khi ấy không còn nằm ở một vài tranh cãi hay tính khí nóng nảy. Ferguson bắt đầu cảm thấy ranh giới giữa đội trưởng và HLV bị xóa mờ.

Khi Keane vượt khỏi vai trò đội trưởng

Mâu thuẫn đã xuất hiện từ chuyến tập huấn trước mùa giải 2005/06 tại Bồ Đào Nha. Keane không hài lòng với điều kiện ăn ở, sân tập và phản ứng mạnh.

Ferguson đồng thời nhìn thấy vấn đề chuyên môn. Keane khi ấy đã 34 tuổi, thể lực không còn như thời đỉnh cao nhưng vẫn muốn chơi với cường độ của một tiền vệ box-to-box. Ông muốn học trò điều chỉnh lối chơi, dựa nhiều hơn vào kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu.

Ferguson cho rằng Keane ở giai đoạn cuối sự nghiệp bắt đầu vượt khỏi vai trò của một đội trưởng.

Theo Ferguson, Keane không dễ chấp nhận thực tế rằng mình đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp. Trong hồi ký, ông ví cậu học trò cũ như “Peter Pan”, người không muốn già đi.

Mọi chuyện bùng nổ sau thất bại 1-4 của MU trước Middlesbrough ngày 29/10/2005.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho MUTV, Keane chỉ trích hàng loạt đồng đội, từ Darren Fletcher, Alan Smith, Kieran Richardson đến Edwin van der Sar và Rio Ferdinand.

Rio chịu chỉ trích nặng nhất. Keane đặt câu hỏi liệu mức lương 120.000 bảng mỗi tuần và vài màn trình diễn tốt có đủ để một cầu thủ tự xem mình là ngôi sao hay không.

MUTV cuối cùng không phát sóng cuộc phỏng vấn.

Nhìn riêng từng câu nói, Keane vẫn đang làm điều anh từng làm trong nhiều năm: yêu cầu đồng đội phải chơi tốt hơn. Nhưng với Ferguson, bối cảnh đã khác.

Trước đây, sự quyết liệt của Keane giúp HLV giữ kỷ luật. Đến năm 2005, Ferguson cảm thấy đội trưởng đã bắt đầu tự xác định ai đủ trình độ khoác áo MU, ai không và đội bóng nên thay đổi theo hướng nào.

Từ một cánh tay phải, Keane dần trở thành một trung tâm quyền lực khác trong phòng thay đồ.

Ferguson chọn quyền kiểm soát

Sau vụ MUTV, Keane muốn toàn đội cùng xem đoạn phỏng vấn và tự đánh giá những gì anh nói. Ferguson đồng ý.

Buổi họp sau đó khiến mâu thuẫn nghiêm trọng hơn.

Trong tự truyện My Autobiography, Alex Ferguson kể lại thời điểm ông nhận ra Roy Keane không còn chỉ là đội trưởng, mà đã trở thành một trung tâm quyền lực trong phòng thay đồ MU.

Theo lời Ferguson, Keane tranh luận với Edwin van der Sar rồi quay sang đối đầu trực tiếp với HLV trưởng. Anh nhắc tới vụ tranh chấp giữa Ferguson và John Magnier liên quan quyền sở hữu con ngựa đua Rock of Gibraltar, đồng thời cho rằng ông đã mang vấn đề cá nhân vào CLB.

Với Ferguson, đó là giới hạn.

Ông từng chấp nhận cá tính mạnh của Keane vì nó phục vụ đội bóng. Nhưng Ferguson luôn giữ một nguyên tắc: cầu thủ có thể bất đồng với HLV, song không được làm suy yếu quyền lực của người quản lý trước phần còn lại của đội.

Ngày 18/11/2005, MU thông báo Keane rời CLB theo “thỏa thuận chung”.

Thông báo nghe nhẹ nhàng, nhưng cuộc chia tay thực tế căng thẳng hơn nhiều. Quãng thời gian gần 13 năm của một trong những thủ quân lớn nhất lịch sử MU kết thúc ngay giữa mùa giải.

Keane sau này kể câu chuyện theo cách khác.

Trong tự truyện riêng, anh cho rằng vụ MUTV chỉ là cái cớ, còn Ferguson và trợ lý Carlos Queiroz vốn đã muốn anh ra đi. Keane cũng từng xin lỗi Ferguson sau cuộc đối đầu nhưng về sau thừa nhận hối tiếc vì lời xin lỗi ấy.

Hai cách kể phản ánh đúng mối quan hệ giữa họ vào thời điểm đó.

Ferguson cho rằng Keane đã vượt quá giới hạn của một cầu thủ. Keane lại tin mình bị loại khi không còn hữu dụng như trước.

Thực tế, MU cũng đang bước vào một chu kỳ mới. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Darren Fletcher dần trở thành những gương mặt quan trọng. Keane không còn là tiền vệ thống trị Premier League như cuối thập niên 1990.

Ferguson hiểu rằng mọi đội bóng lớn đều phải thay đổi. Vấn đề là người đại diện rõ nhất cho thế hệ cũ vẫn giữ sức ảnh hưởng rất lớn và không muốn thu hẹp vai trò của mình.

Cuộc chia tay vì thế không chỉ xuất phát từ tuổi tác, phong độ hay một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi.

Ferguson từng dùng quyền lực của Keane để giữ trật tự trong phòng thay đồ. Nhưng khi ông cảm thấy quyền lực ấy có thể cạnh tranh với chính mình, Keane không còn là một phần của giải pháp.

Anh trở thành vấn đề mà Ferguson buộc phải xử lý.