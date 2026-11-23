"Hanbok Wave" là một sáng kiến ​​nhằm quảng bá sức hút của hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) ra thế giới thông qua sự hợp tác giữa các nhà thiết kế hanbok và những tên tuổi nổi bật trong làn sóng Hàn Quốc (Hallyu). Dự án này cũng hỗ trợ các thương hiệu hanbok tài năng tại Hàn Quốc mở rộng sang thị trường quốc tế.

Bộ ảnh mới nhất giới thiệu các thiết kế hanbok được tái hiện qua lăng kính hiện đại, từ kiểu dáng đến chất liệu. Một ví dụ tiêu biểu là bộ trang phục nhiều lớp, kết hợp giữa hong-ui (áo khoác ngoài màu đỏ) và chang-ui (áo choàng dài) làm nổi bật vẻ đẹp ba chiều độc đáo, đặc trưng của hanbok.

Một thiết kế khác lấy cảm hứng từ những phong cảnh xanh thẳm, gợi nhớ đến các bức tranh thủy mặc truyền thống Hàn Quốc, được thể hiện trên chiếc dopo (một loại áo choàng dài truyền thống), mang đến cách diễn giải đương đại về tinh hoa thiên nhiên. Bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng tới, bộ ảnh sẽ lần lượt được trình chiếu trên các màn hình kỹ thuật số công cộng lớn tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Các địa điểm trình chiếu bao gồm màn hình toàn cảnh tại Ga Seoul, cùng các địa điểm ở sáu thành phố quốc tế: New York (Mỹ), Paris (Pháp), Milan (Ý), Tokyo (Nhật Bản), Jakarta (Indonesia) và Rio de Janeiro (Brazil).

Các nội dung liên quan, bao gồm hình ảnh từ bộ ảnh và các thước phim thời trang, cũng sẽ được đăng tải dần trên các kênh mạng xã hội chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Thủ công & Thiết kế Hàn Quốc (Korea Craft & Design Foundation).

Bộ sưu tập này cũng sẽ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về thời trang. Tạp chí Marie Claire Korea dự kiến ​​giới thiệu các tác phẩm hợp tác giữa Felix và năm nhà thiết kế hanbok, qua đó làm nổi bật ý nghĩa của việc tái hiện hanbok truyền thống theo phong cách hiện đại, cũng như giá trị văn hóa mới được tạo ra thông qua sự hợp tác với các nghệ sĩ thuộc làn sóng Hàn Quốc.

Trước đây, "Hanbok Wave" từng có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật trong làn sóng Hàn Quốc. Những người từng góp mặt trong dự án bao gồm diễn viên Park Bo-gum (năm ngoái), diễn viên Kim Tae-ri (2024), diễn viên Suzy (2023) và cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật quốc gia Kim Yuna (2022).