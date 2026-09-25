Felicitas đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEE

Công ty TNHH Felicitas vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực GELEX (GELEX Electric), tương đương 1,56% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 29/9 đến ngày 28/10/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, Felicitas không sở hữu cổ phiếu GEE. Nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, tổ chức này sẽ sở hữu 1,56% vốn của CTCP Điện lực Gelex.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 25/9, cổ phiếu GEE đang dao động quanh vùng giá 73.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Felicitas phải chi khoảng 730 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Diễn biến thị giá cổ phiếu GEE (Ảnh: SSI).

Một thông tin đáng chú ý, ngày 18/9 vừa qua, Gelex Electric đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với gần 640,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gelex Electric sẽ phải chi khoảng hơn 320,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Thời gian dự kiến thanh toán ngày 7/10/2026.

Trước đó, ngày 30/6/2026, Gelex Electric cũng đã chi hơn 320,2 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4/2026, các cổ đông của Gelex Electric đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tổng tỉ lệ là 30%.

Những năm trước đó, Gelex Electric luôn duy trì mức chia cổ tức tiền mặt cao trên 30%/năm, thuộc nhóm các doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên thị trường.

6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này mang về doanh thu thuần gần 16.621 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.351 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận năm.