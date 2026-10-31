Fed vừa giữ nguyên lãi suất, một quan chức muốn tăng thêm ít nhất hai lần nữa

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Giữ nguyên lãi suất không có nghĩa dừng tăng

Ngày 30/10, Chủ tịch Ngân hàng Fed Dallas Lorie Logan cho rằng Fed cần tăng lãi suất thêm nữa trước khi cân nhắc tạm dừng để đánh giá tình hình kinh tế và tài chính. Quan điểm này được bà đưa ra trong bài phát biểu tại Davidson College, chỉ hai ngày sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed.

Đáng chú ý, bà Logan hiện là thành viên có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và đã ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27–28/10. Tại cuộc họp này, Fed duy trì biên độ lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,75–4%, với tỷ lệ biểu quyết 10–2. Hai thành viên phản đối là Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, đều muốn tăng ngay 25 điểm cơ bản.

Bà Logan giải thích rằng quyết định không điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp vừa qua được đưa ra trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trước những thông tin liên quan đến triển vọng đầu tư công nghệ và diễn biến địa chính trị. Trong bối cảnh đó, điều chỉnh chính sách với nhịp độ thận trọng hơn có thể giúp hộ gia đình, doanh nghiệp và các chủ thể thị trường thích nghi với chi phí vay vốn cao hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ hoạt động kinh tế suy giảm quá mức cần thiết.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh việc bỏ qua một cuộc họp không làm thay đổi đích đến của chính sách tiền tệ. Theo bà, mức lãi suất hiện tại vẫn thấp hơn ít nhất 50 điểm cơ bản so với mức cần thiết để tạo ra sự hạn chế vừa phải đối với hoạt động kinh tế, qua đó đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Lập luận này phản ánh sự khác biệt giữa thời điểm tăng lãi suất và mức lãi suất cần đạt tới. Theo bà Logan, nếu thị trường hiểu rõ định hướng chính sách, thời điểm cụ thể của từng lần tăng sẽ ít ảnh hưởng tới lãi suất dài hạn mà người đi vay thực tế phải trả.

Quan điểm của bà cũng xuất phát từ đánh giá rằng nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh, tiêu dùng duy trì vững và đầu tư doanh nghiệp khả quan. Thị trường lao động tương đối cân bằng, trong khi sức ép giá cả chưa được kiểm soát đầy đủ. Đặc biệt, lạm phát cơ bản đo bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn ở mức 3,1% trong 12 tháng tính đến tháng 9, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%.

“Với triển vọng hiện nay, tôi vẫn cho rằng rõ ràng FOMC cần tăng lãi suất thêm ít nhất hai lần nữa, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Sau đó, sẽ là hợp lý nếu tạm dừng để đánh giá các diễn biến kinh tế và tài chính, qua đó xác định những bước đi tiếp theo phù hợp”, bà Logan nói. “Mục tiêu cuối cùng là đưa chính sách tiền tệ vào trạng thái có tác dụng kiềm chế hoạt động kinh tế ở mức vừa phải, qua đó có thể thực hiện bền vững cả hai mục tiêu là tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả. Tất nhiên, tôi sẽ điều chỉnh quan điểm chính sách nếu triển vọng kinh tế và các rủi ro thay đổi”.

Fed có tiến gần một chuỗi tăng lãi suất mới?

Quan điểm ủng hộ tiếp tục thắt chặt cũng được hai Chủ tịch Fed khu vực khác đưa ra trong ngày 30/10.

Phát biểu tại một cuộc họp ở New York, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem nhận định Fed cần sớm tăng cường mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ. “Tôi cho rằng Fed cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và phải sớm hành động. Những điều chỉnh nhỏ được thực hiện từ sớm thường ít gây xáo trộn hơn so với các biện pháp mạnh và đột ngột phải triển khai về sau. Việc hành động sớm hơn với những bước điều chỉnh nhỏ, trong khi kỳ vọng lạm phát vẫn được neo giữ ổn định, sẽ có nhiều khả năng thành công hơn mà không gây tác động bất lợi đến thị trường lao động hoặc tăng trưởng kinh tế”, ông nói.

Chủ tịch Fed St. Louis cho rằng lạm phát vẫn quá cao so với mục tiêu 2%, trong khi nhu cầu trong nền kinh tế tiếp tục vững và thị trường lao động nhìn chung ổn định. Ông nhận định chính sách tiền tệ và điều kiện tài chính vẫn mang tính hỗ trợ hoạt động kinh tế, khiến việc đưa lạm phát về mục tiêu đòi hỏi Fed phải hành động thêm. Tuy nhiên, ông không phải là thành viên có quyền biểu quyết tại FOMC trong năm 2026.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi trả lời phỏng vấn trên chương trình Business Briefing của SiriusXM. Theo ông, lạm phát còn cao, nhu cầu vẫn vững và tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp, vì vậy hướng điều chỉnh chính sách trong thời gian tới là khá rõ ràng. Vấn đề chủ yếu là tốc độ tăng lãi suất. Ông cho rằng cách tiếp cận từng bước vẫn hợp lý khi chính sách chưa bị tụt lại quá xa so với yêu cầu thực tế, đồng thời Fed có thêm thời gian để đánh giá tình hình.

Những phát biểu này cho thấy quan điểm ủng hộ tăng lãi suất tiếp tục hiện diện rõ nét trong Fed, ngay cả sau khi phần lớn thành viên FOMC lựa chọn giữ nguyên lãi suất tháng 10. Tại cuộc họp báo ngày 28/10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh thừa nhận ngân hàng trung ương vẫn chưa hoàn thành mục tiêu ổn định giá cả, dù đã đạt được tiến triển trong việc “kéo giảm lạm phát chỉ trong một thời gian ngắn”. Ông cũng không đưa ra cam kết cụ thể về quyết định tại cuộc họp tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 8–9/12.

Dữ liệu công bố ngày 30/10 lại cung cấp thêm góc nhìn cân bằng về áp lực giá cả. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số chi phí nhân công (ECI, bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản phúc lợi) quý III tăng 0,8% so với quý trước, thấp hơn mức 0,9% trong quý II. Trong đó, chi phí tiền lương và tiền công tăng 0,7%, còn chi phí phúc lợi tăng 0,9% so với quý II. Diễn biến này cho thấy tốc độ tăng chi phí nhân công đã chậm lại, dù lạm phát nói chung vẫn ở mức cao.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế mạnh, lạm phát dai dẳng và tốc độ tăng chi phí nhân công chậm lại khiến việc xác định tốc độ tăng lãi suất trở nên phức tạp hơn. Tăng quá chậm có thể kéo dài tình trạng lạm phát vượt mục tiêu, nhưng tăng quá nhanh cũng có nguy cơ gây sức ép không cần thiết lên hoạt động kinh tế.

Theo Reuters, thị trường hợp đồng tương lai đã giảm bớt kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, dù các nhà đầu tư vẫn đánh giá khả năng tăng cao hơn khả năng giữ nguyên mức lãi suất hiện tại. Điều này cho thấy thị trường vẫn nghiêng về kịch bản thắt chặt tiếp.