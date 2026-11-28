Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi trong những phiên cuối tuần này, đưa vàng miếng SJC trở lại mốc 136 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, áp lực từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn hiện hữu. Kim loại quý được dự báo tiếp tục biến động khó lường, với khả năng phục hồi đan xen những nhịp điều chỉnh giảm.

*Vàng SJC phục hồi lên 136 triệu đồng/lượng

Trong phiên đầu tuần, giá vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, lên mức 130-135 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều. Sáng 25/11, giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước, xuống còn 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Đến buổi chiều, giá vàng phục hồi 600.000 đồng/lượng, lên mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng.

Trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sang ngày 26/11, giá vàng miếng SJC duy trì ổn định trong buổi sáng ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng. Đến chiều cùng ngày, giá tiếp tục tăng thêm 400.000 đồng/lượng, lên 129,5-134,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng không duy trì liên tục khi đầu giờ sáng 27/11, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 129,2-134,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong phiên chiều kim loại quý trong nước bật tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 131-136 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần 28/11, giá vàng miếng SJC không có thêm biến động, tiếp tục duy trì ở mức 131-136 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với mức giá đầu tuần, vàng miếng SJC đã tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Dù trải qua nhiều nhịp điều chỉnh, xu hướng phục hồi trong những phiên cuối tuần đã giúp giá vàng lấy lại phần lớn mức giảm trước đó.

*Giá vàng thế giới hồi phục từ vùng đáy hơn 1 năm

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 27/11, sau khi lực mua bắt đáy giúp kim loại quý này phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 1 năm ghi nhận đầu tuần. Tuy nhiên, đà tăng bị thu hẹp vào cuối phiên do đồng USD duy trì ở mức cao, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed. Dù vậy, giá vàng vẫn ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp.

Vào lúc 19 giờ 01 phút GMT ngày 27/11 (2 giờ 01 phút sáng ngày 28/11 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,1%, lên 3.639,61 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm giá kim loại quý này tăng hơn 3%. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ cũng tăng 2,9%, lên 3.637,60 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay tăng gần 3%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp. Đà phục hồi chủ yếu nhờ hoạt động mua vào khi giá xuống thấp, sau khi kim loại quý này có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đợt phục hồi hiện nay chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã đảo chiều. Đà tăng gần đây chủ yếu xuất phát từ hoạt động đóng các vị thế bán và chốt lời, thay vì phản ánh sự thay đổi trong xu hướng chung. Fed vẫn đang trong chu kỳ tăng lãi suất, lợi suất thực ở mức cao và đồng USD gần mức cao nhất trong nhiều tháng. Trong bối cảnh đó, các nhịp tăng của giá vàng lên vùng 3.750-3.800 USD/ounce có thể tiếp tục gặp áp lực bán.

Những dự báo về chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố chi phối chính đối với thị trường vàng trong tuần. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, đồng thời khiến các tài sản sinh lời như trái phiếu và tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 22 tháng trong phiên cuối tuần, khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng và rời khỏi các mức thấp gần đây, tạo thêm sức ép đối với kim loại quý.

Dù vậy, hoạt động mua vàng vật chất tại một số thị trường châu Á đã có dấu hiệu cải thiện trong tuần. Nhu cầu mua trang sức và đầu tư tại Ấn Độ tăng lên, trong khi sức mua bán lẻ mạnh tại Trung Quốc giúp mức chênh lệch giá vàng trong nước duy trì ở mức cao. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong quá trình phục hồi cuối tuần.

Về triển vọng, thị trường vẫn đối mặt với nhiều bất định khi Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về thời điểm chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất. Ông Zain Vawda cho rằng khả năng giá vàng trở lại mốc 5.000 USD/ounce là có thể, nhưng khó xảy ra trong nửa đầu năm 2027. Theo ông, để giá vàng phục hồi lên khoảng 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2027, Fed cần dừng tăng lãi suất và đồng USD phải suy yếu.

Trong khi đó, các chuyên gia của TD Securities nhận định vẫn còn quá sớm để khẳng định vàng và nhóm kim loại quý đã chạm đáy. Tuy nhiên, về dài hạn, triển vọng của thị trường vẫn tích cực. Nhóm chuyên gia này dự báo giá vàng có thể bắt đầu hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2027, khi giới đầu tư kỳ vọng Fed chuyển sang hạ lãi suất.

Ngược lại, HSBC cảnh báo đà suy yếu kéo dài của thị trường chứng khoán có thể khiến giá vàng đối mặt nguy cơ giảm xuống dưới 3.400 USD/ounce./.