Fed thay đổi lịch họp năm 2027, tăng thời gian thảo luận chính sách dài hạn

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ dành cuộc họp ngày 26 - 27/10/2027 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chiến lược chính sách tiền tệ tổng thể.

Theo thông báo được FOMC đưa ra ngày 12/11, năm 2027 sẽ có 7 cuộc họp có bỏ phiếu về chính sách tiền tệ. Riêng phiên họp tháng 10 được bố trí như một cuộc họp bổ sung để các quan chức Fed tập trung thảo luận về những vấn đề chiến lược, không tiến hành bỏ phiếu chính thức và không đưa ra tuyên bố sau cuộc họp. Đáng chú ý, lịch họp mới cũng cho thấy cuộc họp cuối cùng của FOMC trong năm 2027 sẽ diễn ra vào tháng 11, thay vì tháng 12 như thông lệ trước đây.

Fed muốn dành thêm thời gian cho các vấn đề dài hạn

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết việc điều chỉnh lịch họp nhằm tạo thêm không gian để các quan chức cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược, bên cạnh việc đánh giá thường xuyên các diễn biến kinh tế và đưa ra quyết định chính sách trong ngắn hạn.

Theo ông Warsh, việc hoạch định chính sách đòi hỏi đánh giá kịp thời và đầy đủ những diễn biến mới, nhưng việc dành thời gian để một tập thể gồm các thành viên có quan điểm học thuật đa dạng thảo luận về các vấn đề chiến lược cũng có vai trò quan trọng. Ông cho rằng, Fed cần xem xét lại những câu hỏi lớn, đặt các vấn đề trong tầm nhìn dài hạn hơn và tập trung vào những định hướng chính sách cốt lõi.

Trước đó, ông Warsh từng chỉ trích chiến lược truyền thông của Fed, cho rằng các nhà hoạch định chính sách đã dành quá nhiều thời gian để định hướng về những động thái chính sách trong tương lai. Theo ông, cách tiếp cận này có thể vô tình hạn chế sự linh hoạt của Fed khi phải đưa ra các quyết định thực tế.

Fed tinh giản hoạt động truyền thông

Theo thông lệ, Fed thường tổ chức 8 cuộc họp mỗi năm, sau đó tiến hành bỏ phiếu về lãi suất và tổ chức họp báo với Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, kể từ khi ông Warsh tiếp quản, tuyên bố sau các cuộc họp đã được rút ngắn đáng kể. Các phiên hỏi đáp với báo chí cũng được rút xuống khoảng 30 phút, so với thời lượng thông thường 45 phút.

Ông Warsh cho biết hồi tháng 10/2026, việc điều chỉnh lịch họp là bước tiếp theo trong kế hoạch tinh giản hoạt động truyền thông của Fed. Theo kế hoạch, số cuộc họp không tiến hành bỏ phiếu về lãi suất sẽ tăng lên 2 cuộc trong năm 2028.

Chủ tịch Fed cho rằng cách sắp xếp lịch trình và chương trình họp không đơn thuần là vấn đề hành chính, mà còn là lựa chọn mang tính thể chế, có thể ảnh hưởng đến chất lượng thảo luận và các quyết định chính sách tiền tệ.

Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/12/2026. Cuộc họp đầu tiên trong năm 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/1.