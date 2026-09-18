Fed tăng lãi suất, VND diễn biến ra sao từ nay tới cuối năm?

Ngày 16/9 (giờ Mỹ), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thông qua đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm qua, kể từ tháng 7/2023, qua đó đưa lãi suất quỹ liên bang qua đêm lên phạm vi 3,75-4%.

VND có thể chịu một số áp lực mất giá

Liên quan đến tác động của quyết định tăng lãi suất của Fed lên thị trường tài chính Việt Nam, thông qua Buổi đối thoại cùng chuyên gia kinh tế UOB ngày 18/9, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, nhắc lại dự báo của UOB rằng tỷ giá USD/VND hiện vẫn được kỳ vọng vận động quanh mức 26.000 đồng.

Theo ông, dự báo của UOB về tỷ giá mang tính ổn định, với mức biến động khoảng 1-2% vào cuối năm 2026 và sang năm 2027. Ngân hàng duy trì dự báo này dựa trên các yếu tố như thu hút đầu tư nước ngoài, những thế mạnh của Việt Nam trong việc thu hút nhà đầu tư quốc tế và khả năng can thiệp của cơ quan quản lý.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ tại buổi đối thoại. Ảnh: UOB.

Về lãi suất, ông Quang cho biết UOB dự báo Fed sẽ tiếp tục có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay và thêm một lần vào quý I/2027, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Như vậy, tổng mức điều chỉnh dự kiến của Fed sẽ vào khoảng 75 điểm cơ bản.

Theo đánh giá của UOB, mức tăng 75 điểm cơ bản không phải nhỏ, nhưng cũng chưa đủ lớn để làm thay đổi khẩu vị của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam hoặc đảo ngược xu hướng nắm giữ VND của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD hiện vẫn được đánh giá đủ để khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ VND thay vì USD.

Tuy nhiên, ông Quang cũng nhấn mạnh việc lãi suất USD tăng sẽ tạo thêm áp lực đối với cơ quan quản lý trong thời gian tới. Đồng thời, chi phí vốn của các doanh nghiệp vay bằng USD, đặc biệt là các khoản vay qua đêm, cũng sẽ tăng thêm.

Trong khi đó, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định dự báo của UOB được đưa ra trước khi Fed tăng lãi suất. Theo dự báo hiện tại, VND có thể chịu một số áp lực mất giá, trước khi xuất hiện xu hướng tăng giá trở lại vào cuối năm nay và trong năm 2027.

Sau khi Fed tăng lãi suất, VND có thể chịu một số áp lực mất giá ở mức vừa phải. Nhưng nếu xét tổng thể, ông vẫn nhìn thấy những yếu tố hỗ trợ đối với VND và đồng tiền này sẽ không phải chịu những áp lực giảm giá đáng kể.

Cũng từ đầu năm đến nay, VND đã tăng giá khoảng 1% so với USD. Cuối năm ngoái, tỷ giá USD/VND trên thị trường giao dịch quanh mức 26.300 đồng/USD, trong khi tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng hiện rơi vào khoảng 26.000 đồng/USD.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), phát biểu tại sự kiện. Ảnh: UOB.

Một diễn biến đáng chú ý khác là tỷ giá trên thị trường không chính thức đang ở 25.800 đồng/USD, thấp hơn tỷ giá tại các ngân hàng. Theo ông Quang, điều này dẫn tới việc nhiều khách hàng cá nhân không còn mang ngoại tệ ra thị trường không chính thức để giao dịch mà chuyển sang bán ngoại tệ cho ngân hàng, khi giá ngân hàng thu mua thậm chí cao hơn bên ngoài.

Theo ông Quang, diễn biến tích cực của VND diễn ra trong bối cảnh Việt Nam nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm cần được nhìn nhận trên nhiều khía cạnh, thay vì chỉ dựa vào cán cân thương mại.

"Cơ quan quản lý không thể xử lý các vấn đề một khi chúng đã xảy ra, mà phải phân tích và chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau", ông Quang nói, đồng thời cho rằng những áp lực đối với tỷ giá USD/VND trong năm nay về cơ bản đã được cơ quan quản lý tính toán và chuẩn bị từ trước.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao, đặc biệt thông qua đầu tư công và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Khi đầu tư công và hạ tầng được đẩy mạnh, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ các dự án cũng sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, khả năng lãi suất USD tăng cũng là một kịch bản mà cơ quan quản lý phải tính đến.

Một trong những công cụ được sử dụng là chính sách lãi suất. Theo ông Quang, trong khi lãi suất chính sách được giữ ổn định, mặt bằng lãi suất VND trên thị trường đã tăng rõ rệt so với năm 2025. Từ quý IV/2025, lãi suất VND tăng, trong khi lãi suất USD trong nước vẫn ở mức 0%.

Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD đang được đánh giá đủ hấp dẫn để các nhà đầu tư cá nhân, cũng như các doanh nghiệp có nguồn thu bằng USD từ xuất khẩu, giảm kỳ vọng nắm giữ hoặc đầu cơ USD.

Tính từ đầu năm đến nay, một lượng lớn ngoại tệ do doanh nghiệp và cá nhân nắm giữ đã được chuyển đổi từ USD sang VND và gửi tiết kiệm bằng VND, với quy mô lên tới vài tỷ USD.

Bên cạnh đó, ông Quang nhìn nhận việc chuẩn hóa thị trường và quản lý các dòng vốn ra vào Việt Nam cũng có tác động tới nguồn cung ngoại tệ. Trước đây có nhiều thông tin về việc người Việt Nam đầu tư một lượng vốn lớn vào thị trường tiền điện tử, kéo theo dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài.

Theo ông, khi cơ quan quản lý đưa ra thông điệp rằng các khoản đầu tư vào tiền điện tử trong thời gian tới phải được thực hiện thông qua các sàn trong nước, dòng vốn này đã có sự thay đổi.

Tỷ giá trung tâm là công cụ điều hành quan trọng

Cũng tại buổi đối thoại, chuyên gia UOB cho rằng một trong những công cụ được cơ quan quản lý sử dụng là điều chỉnh tỷ giá trung tâm. Việt Nam áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi có kiểm soát, trong đó thị trường được phép biến động nhưng nằm trong một biên độ nhất định. Hiện, biên độ giao dịch là ±5%.

Thông qua việc điều chỉnh tỷ giá trung tâm, cơ quan quản lý thiết lập các mức tham chiếu, qua đó hình thành giá sàn và giá trần dựa trên tỷ giá niêm yết. Cùng với đó, cơ quan quản lý có thể phát tín hiệu về mức giá sẵn sàng mua hoặc bán ngoại tệ, cho thị trường thấy khả năng can thiệp khi cần thiết.

Ông Quang lưu ý dù biên độ giao dịch hiện là ±5%, tương đương phạm vi 10% nếu tính từ mức giảm 5% đến tăng 5%, cơ quan quản lý không để thị trường biến động ở mức tối đa này. Ngay từ đầu năm, cơ quan quản lý đã phát đi thông điệp rằng tỷ giá trong năm có thể biến động khoảng 2-3%, dù không đưa ra cam kết cố định về một mức tỷ giá cụ thể mà vẫn tuân theo cung cầu thị trường.

Theo ông, sự kiểm soát được thực hiện thông qua việc điều chỉnh tỷ giá trung tâm và công bố các mức giá mua, bán để thị trường nhận biết khả năng cơ quan quản lý can thiệp.

Tính đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng khoảng 2%, trong khi tỷ giá giao dịch trên thị trường lại giảm khoảng 1%. Hiện, tỷ giá trung tâm vào khoảng 25.600 đồng/USD, trong khi tỷ giá giao dịch khoảng 26.000 đồng/USD.

Những diễn biến trên cho thấy cơ quan quản lý đã nắm bắt thông tin và sử dụng các công cụ điều hành để kiểm soát thị trường, đồng thời tính đến không chỉ các dòng vốn lớn như thương mại và đầu tư mà cả những dòng vốn khác.

Theo ông, từ đầu năm đến nay, tỷ giá VND biến động khoảng 1%, thấp hơn đáng kể so với một số đồng tiền trong khu vực như rupiah Indonesia, baht Thái Lan, won Hàn Quốc hay ringgit Malaysia, vốn có mức biến động khoảng 5%. Ông cho rằng điều này cũng phát đi tín hiệu rằng cơ hội đầu cơ ngoại tệ không còn thuận lợi, bởi cơ quan quản lý sẽ không để thị trường biến động theo cách khó kiểm soát.