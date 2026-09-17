Fed tăng lãi suất, tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9/2026, VN-Index tăng 12,66 điểm, tương đương 0,70%, đóng cửa tại 1.822,77 điểm. HNX-Index tăng 0,68 điểm, tương đương 0,25%, lên 273,90 điểm; UPCoM-Index tăng 0,18 điểm, tương đương 0,14%, lên 126,16 điểm.

VN-Index đóng cửa phiên 17/9 tại 1.822,77 điểm, tăng 12,66 điểm dù Fed vừa nâng lãi suất.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 19.239,80 tỷ đồng. Khối ngoại mua 2.396,38 tỷ đồng và bán 2.643,94 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 247,56 tỷ đồng.

Sắc xanh chiếm ưu thế tại nhóm bất động sản. Dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu như DXG tăng 2,37%, NVL tăng 2,04%, KDH tăng 1,90%, VHM tăng 0,42%. Diễn biến giữa các mã vẫn có sự phân hóa, cho thấy dòng tiền không tăng đồng đều trên toàn nhóm. Ở nhóm công nghiệp, GEX tăng 2,40%. Cổ phiếu HPG của nhóm nguyên vật liệu tăng 1,19%.

Dòng tiền thể hiện rõ hơn ở nhóm tài chính. SSI tăng 2,92%, VCI tăng 3,90%, VPB tăng 2,17%, HDB tăng 1,85%, CTG tăng 1,78%, VIX tăng 1,58%, MBB tăng 1,23% và VCB tăng 0,51%.

Chia sẻ sau phiên giao dịch 17/9, ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích và Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), cho rằng thị trường vẫn tăng điểm dù Fed nâng lãi suất có thể do thông tin này đã được phản ánh vào giá từ trước.

Theo ông Khoa, xác suất Fed tăng lãi suất từng duy trì trên 60% trong tháng 6 - 7 và vượt 80% từ đầu tháng 9. Trong bối cảnh giá dầu đi lên và căng thẳng địa chính trị gia tăng, khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ càng được thị trường tính đến. Vì vậy, phần lớn tác động bất lợi có thể đã được phản ánh vào giá trước thời điểm quyết định chính thức được công bố.

Thị trường còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về đợt cơ cấu đầu tiên của FTSE GEIS sau khi Việt Nam được nâng hạng. Dòng tiền trong phiên tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là ngân hàng và chứng khoán.

Riêng nhóm chứng khoán, theo ông Khoa, còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng thanh khoản thị trường cải thiện. Đây là một trong những yếu tố giúp nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng tích cực trong phiên 17/9.

Rạng sáng 17/9 theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất điều hành lên 3,75 - 4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và quyết định tăng lãi suất nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Theo các dự báo mới, phần lớn quan chức Fed dự kiến cần ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay