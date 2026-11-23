Sẽ tăng lãi suất trong tháng 12

Lạm phát tại Mỹ đã chạy trên mục tiêu 2% của Fed trong gần 6 năm qua, thậm chí nó còn có xu hướng nóng hơn trong thời gian gần đây dưới áp lực của giá năng lượng và nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Điều đó không khỏi khiến các quan chức Fed lo ngại, lên tiếng ủng hộ việc tăng thêm lãi suất. Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết vào thứ Sáu tuần trước (20/11) rằng, mức lãi suất chính sách hiện tại của NHTW Mỹ vẫn chưa đủ cao để giải quyết tình trạng lạm phát – vấn đề mà bà đặc biệt lo ngại.

Chỉ ra thực tế là lạm phát đang ở mức rất cao và đã duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong một thời gian dài, bà cho rằng, “nếu trì hoãn việc tăng lãi suất, chúng ta có nguy cơ rơi vào thế bị động” và nếu Fed để tình trạng đó xảy ra, “chúng ta có thể buộc phải thực hiện các đợt tăng lãi suất với quy mô lớn hơn sau này để bù đắp”.

Trước đó một ngày, Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cũng cho rằng, Fed cần tiếp tục tăng lãi suất do lạm phát đang ở mức quá cao.

“Tôi thấy tăng trưởng đang mạnh lên và thị trường lao động đã đạt trạng thái toàn dụng nhân dụng; vì vậy, rõ ràng lạm phát cần phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách tiền tệ hiện nay”, bà phát biểu tại sự kiện do nhóm Money Marketeers thuộc Đại học New York tổ chức hôm thứ Năm tuần trước (19/11). “Cách để chúng ta kiềm chế lạm phát là thông qua việc nâng lãi suất”, bà nói thêm.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee còn lo ngại việc đầu tư ồ ạt vào AI có thể khiến nền kinh tế Mỹ quá nóng và tạo áp lực lớn đến lạm phát – điều mà Fed sẽ phải tìm cách kiểm soát. “Nhiệm vụ của Fed là ngăn chặn tình trạng nền kinh tế bị 'quá nhiệt'”, thông qua việc duy trì chính sách tiền tệ đủ thắt chặt để giữ cho cung và cầu được cân bằng, ông nói.

Tương tự Thống đốc Fed Michael Barr cho biết, ông ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang chịu áp lực lạm phát. “Nếu nền kinh tế diễn biến đúng như dự báo hiện tại của tôi, tôi cho rằng việc tiếp tục tăng lãi suất sẽ là bước đi phù hợp”, ông cho biết trong bài diễn văn chuẩn bị cho một hội nghị tại Fed New York hôm 18/11.

Khó tăng 50 điểm cơ bản

Thậm chí Thống đốc Fed Christopher Waller mới đây tiếp tục lên tiếng ủng hộ việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản để ứng phó với lạm phát đang có dấu hiệu nóng hơn. Phát biểu với CNBC hôm thứ Tư tuần trước (18/11), Waller cho biết, lạm phát đang “đi sai hướng và lan rộng”. Vì thế theo ông, Fed cần hành động quyết liệt hơn trước tình trạng lạm phát.

“Nếu thực sự muốn kiềm chế lạm phát, chúng ta phải bắt đầu thực hiện các biện pháp mạnh tay”, ông nói và chỉ ra: Điều này có thể bao gồm việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới (ngày 8-9 tháng 12), hoặc sử dụng tuyên bố sau cuộc họp và buổi họp báo của Chủ tịch Fed để định hướng lại kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Quan điểm này của ông không phải là đơn lẻ khi mà Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed cũng cho thấy, một vài quan chức đã lập luận rằng, Fed có thể phải cân nhắc mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản “nếu các dữ liệu lạm phát sắp tới không khả quan”.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cũng để ngỏ khả năng ông có thể ủng hộ việc tăng mạnh lãi suất khi cho biết, mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc. “Theo quan điểm của tôi, câu hỏi về lộ trình tăng lãi suất sẽ dốc đến mức nào, hay liệu có cần tiếp tục tăng lãi suất hay không, nên được quyết định dựa trên việc liệu lạm phát có tự quay trở lại mức 2% hay không”, ông nói.

Tuy nhiên hầu hết quan chức khác của Fed lại nghiêng về phương án tăng dần lãi suất để tránh gây sốc cho nền kinh tế.

Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho rằng, việc tăng lãi suất một cách chậm rãi và ổn định – thay vì thực hiện các biện pháp đột ngột – sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế có thời gian thích nghi với sự gia tăng của chi phí vay ngắn hạn.

Ngay cả Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack – một nhà hoạch định chính sách có quan điểm ‘diều hâu’ nhất tại Fed – cũng cho rằng, một lộ trình điều chỉnh dần dần sẽ “ít gây xáo trộn cho nền kinh tế tổng thể hơn so với những thay đổi đột ngột và quyết liệt”.

Theo các nhà phân tích, Fed khó có thể tăng lãi suất 50 điểm trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phản đối quyết liệt với việc tăng lãi suất. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNBC cuối tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thúc giục Fed không nên thực hiện đợt tăng lãi suất mạnh với lý do là cú sốc nguồn cung năng lượng đã qua đi và giá dầu thô cũng đã giảm xuống.

Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà giao dịch đang định giá tới 100% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra ngày 8-9/12 tới; trong đó khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản chỉ là 8%. Trong khi nhiều công ty môi giới toàn cầu như J.P. Morgan, Bank of America Global Research và Deutsche Bank dự báo, Fed sẽ tăng lãi suất trong 3 cuộc họp liên tiếp vào tháng 12 và tháng 1, tháng 3 năm tới, mỗi đợt tăng 25 điểm cơ bản.