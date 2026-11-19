Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). (Ảnh: Reuters).

Gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất

Trong tháng 10, hầu hết quan chức Fed đều cho rằng nhiều khả năng họ cần tăng lãi suất “trong những tháng tới” để đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%.

Biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed) ngày 27 - 28/10 có đoạn: “Trong những tháng tới, hầu hết thành viên dự họp đều đánh giá rằng, dựa trên triển vọng cơ sở về lạm phát và thị trường lao động, việc tiếp tục nâng phạm vi mục tiêu đối với lãi suất quỹ liên bang sẽ là phù hợp để đưa lạm phát về mức 2% một cách kịp thời”.

Biên bản cuộc họp cũng cho thấy hai nhà hoạch định chính sách nhìn nhận Fed có thể phải tăng lãi suất “hơn 25 điểm cơ bản” (bps) vào tháng 12 nếu dữ liệu lạm phát diễn biến theo hướng bất lợi.

Tháng trước, các quan chức Fed đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10 - 2 để giữ nguyên lãi suất. Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch chi nhánh Cleveland Beth Hammack bỏ phiếu chống, thay vào đó ủng hộ tăng lãi suất 25 bps. Hồi tháng 9, Fed đã tăng lãi suất 25 bps, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong 3 năm.

Biên bản cũng tiết lộ rằng quyết định giữ nguyên lãi suất cũng “không hề dễ dàng” đối với một số thành viên trong nhóm 10 người bỏ phiếu chọn phương án này.

Những quan chức khác cho biết kỳ vọng của thị trường về Fed tăng lãi suất vào tháng 12 và trong năm 2027 cũng “phù hợp” với ý kiến của họ. Ngoài ra, những kỳ vọng đó cũng giúp giảm bớt rủi ro gắn với quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng 10.

Cuộc họp tháng 10 của Fed diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Fed luôn khẳng định họ không cân nhắc các yếu tố chính trị khi ra quyết định lãi suất.

Tốc độ tăng lãi suất vẫn là ẩn số

Loạt phát biểu của giới chức Fed sau cuộc họp tháng 10 cho thấy họ có chung ý kiến rằng lãi suất cần phải đi lên, nhưng vẫn còn bất đồng về tốc độ điều chỉnh.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào ngày 18/11, Thống đốc Fed Christopher Waller ủng hộ phương án tăng lãi suất 50 bps ngay trong cuộc họp tháng 12. Ông nói thêm rằng Fed chỉ nên “chia nửa” động thái này nếu các nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu rõ ràng lãi suất chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trong tháng 1/2027.

Trái lại, vào ngày 17/11, ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, đã bác bỏ quan điểm rằng Fed cần một đợt tăng lãi suất với quy mô lớn bất thường. Tương tự, trong ngày 18/11, bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, cũng lên tiếng ủng hộ cách tiếp cận thận trọng.

Theo Bloomberg, thị trường tương lai đang phản ánh rằng nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 25 bps lần lượt vào tháng 12/2026, tháng 1 và tháng 4/2027.

Các ý kiến ủng hộ Fed tăng lãi suất đã có thêm sức nặng sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cho thấy lạm phát đã lan rộng sang các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu thường nhật.

Ở chiều ngược lại, ý kiến ủng hộ giữ nguyên lãi suất dựa trên lập luận rằng một số lĩnh vực kinh tế dễ bị tổn thương trước chi phí vay đắt đỏ, ví dụ như thị trường nhà ở. Dữ liệu công bố trong tuần này cho thấy doanh số nhà sẵn có trong tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm.