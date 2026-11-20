Trong báo cáo công bố hôm thứ Năm (19/11), J.P. Morgan cho biết, họ dự báo Fed sẽ thực hiện các đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 1 và tháng 3 năm tới, bên cạnh đợt tăng lãi suất đã được dự báo trước đó vào tháng 12 năm nay.

“Những đợt tăng lãi suất này không nhằm mục đích gây tổn hại cho thị trường lao động, mà để duy trì uy tín trong bối cảnh Fed không có lý do thuyết phục nào để tạm dừng tăng lãi suất”, các chiến lược gia tại J.P. Morgan, dẫn đầu là Michael Feroli nhận định.

Công ty môi giới này cho rằng, dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh, lộ trình chính sách tiền tệ hiện thiếu một “định hướng xuyên suốt”. “Khi không có một định hướng rõ ràng đóng vai trò như kim chỉ nam, chính sách tiền tệ sẽ dễ rơi vào thế bị động, chỉ phản ứng lại các dữ liệu kinh tế mới xuất hiện”, họ lưu ý.

J.P. Morgan cũng cho biết, thị trường lao động không phải là nguồn cơn gây áp lực lạm phát, thế nhưng lạm phát vẫn ở mức cao. Họ cũng dự báo thị trường việc làm sẽ có mức tăng trưởng tích cực nhưng khiêm tốn trong năm tới.

Trước đó, Bank of America (BofA) Global Research cũng dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ngắn hạn trong ba cuộc họp sắp tới, đưa phạm vi lãi suất mục tiêu lên 4,5% - 4,75% vào cuối tháng 3 năm tới. Thậm chí định chế này còn dự báo lãi suất có thể tăng lên tới 5% do tình trạng lạm phát dai dẳng.

Theo chuyên gia kinh tế Aditya Bhave của BofA Global Research, kế hoạch tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong các tháng 12 và tháng 1, tháng 3 năm tới là phản ứng trước báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cao hơn dự kiến, cùng với dự báo về chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – vốn được dự báo sẽ ở mức đáng lo ngại khi công bố vào ngày 25/11.

“Đà lạm phát đang đi sai hướng, một phần do tác động từ trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu của người tiêu dùng”, Bhave cho biết. Theo chuyên gia này, sau dữ liệu CPI tháng 10, Fed dường như càng tụt hậu hơn trong cuộc chiến chống lạm phát. “Họ không còn đủ dư địa để duy trì tốc độ tăng lãi suất theo quý nữa”, Bhave nhận định và nhấn thêm: “Sự gia tăng mạnh mẽ của lạm phát tiền lương hoặc các đợt điều chỉnh giá quy mô lớn hàng năm có thể đẩy lãi suất chính sách lên trên mức 5%”.

Tuy nhiên theo ông, “Fed có thể trì hoãn hoặc bỏ qua đợt tăng lãi suất cuối cùng nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy dấu hiệu suy yếu hoặc các điều kiện tài chính bị thắt chặt đáng kể”.

Không chỉ J.P. Morgan và BofA, mà Deutsche Bank cũng có dự báo tương tự. Theo đó, các nhà kinh tế của Deutsche Bank do Brett Ryan dẫn đầu dự báo, ba đợt tăng lãi suất liên tiếp sẽ đưa lãi suất lên mức 4,625% vào cuối quý I/2027.

“Các dữ liệu lạm phát mới nhất tiếp tục cho thấy mức tăng trên diện rộng, củng cố những lo ngại của chúng tôi từ đầu năm nay về tính dai dẳng của áp lực giá cả”, các chuyên gia kinh tế của Deutche Bank nhận định.

Họ cho biết thêm rằng các dữ liệu về thị trường lao động làm gia tăng nguy cơ xảy ra một kịch bản theo hướng tiêu cực hơn, trong đó chính sách thắt chặt có thể khiến tiền lương “trỗi dậy trở thành một nguồn gây áp lực lạm phát”.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12, với xác suất 8% cho khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm.