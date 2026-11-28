Thị trường kỳ vọng nhiều đợt tăng lãi suất

Theo công cụ FedWatch của CME Group tính đến ngày 27/11, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất Fed đang định giá xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 99% và xác suất tăng thêm một lần nữa trong tháng 1 ở mức 64%.

Đáng chú ý, thị trường ngày càng nghiêng về kịch bản Fed sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất trong năm 2027. Theo dữ liệu của LSEG được The Wall Street Journal (WSJ) dẫn ngày 27/11, thị trường đang định giá tổng mức tăng lãi suất của Fed từ nay đến giữa năm 2027 là 71 điểm cơ bản, gần tương đương ba đợt tăng, mỗi đợt 25 điểm cơ bản.

Những kỳ vọng này được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy nền kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp áp lực lạm phát dai dẳng.

Theo số liệu điều chỉnh được Cục Phân tích kinh tế Mỹ (BEA) công bố ngày 25/11, GDP thực tế của nước này tăng 4,3% trong quý III/2026 (quy đổi tốc độ tăng của quý ra cả năm), cao hơn đáng kể so với mức 3,4% được công bố trước đó và mức tăng 2,2% của quý II. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, vượt xa kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế.

Một số ngân hàng lớn cũng đã điều chỉnh dự báo theo hướng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn. J.P. Morgan ngày 19/11 dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp tháng 1 và tháng 3/2027, bên cạnh đợt tăng tương tự đã được dự báo cho tháng 12/2026. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, lãi suất điều hành của Fed sẽ lên mức 4,50–4,75% vào tháng 3/2027, so với mức 3,75–4,00% hiện nay.

“Những đợt tăng lãi suất này không nhằm làm suy yếu thị trường lao động, mà nhằm duy trì uy tín khi Fed chưa có lý do thuyết phục để tạm dừng”, các chuyên gia của J.P. Morgan do Michael Feroli đứng đầu nhận định.

Điều đáng quan tâm là khi thị trường đã định giá gần như đầy đủ một đợt tăng lãi suất trong tháng 12, tác động của cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới đối với các thị trường tài chính có thể phụ thuộc nhiều hơn vào những tín hiệu mà Fed đưa ra về triển vọng lãi suất năm 2027.

Fed có thể ít cứng rắn hơn kỳ vọng

Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia phân tích đều cho rằng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ đến mức thị trường đang kỳ vọng. Theo WSJ, các chuyên gia của Jefferies hoài nghi khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tổng cộng 71 điểm cơ bản từ nay đến giữa năm 2027 như thị trường đang định giá.

“Quan điểm của chúng tôi vẫn là cuộc họp FOMC ngày 8–9/12 sẽ đánh dấu đỉnh điểm trong lập trường cứng rắn của Fed”, ông Mohit Kumar, chuyên gia kinh tế của Jefferies, nhận định.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng giai đoạn hạn chế phát ngôn của Fed bắt đầu từ ngày 28/11, vì vậy thị trường sẽ không có nhiều thông tin từ các quan chức Fed trước cuộc họp chính sách sắp tới.

Trước đó, trong bài phân tích đưa ra ngày 16/11, ông Adrian Wong, chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu tại J.P. Morgan Asset Management, dự báo Fed tăng lãi suất tháng 12/2026, không loại trừ thêm một đợt tăng vào tháng 3/2027 nếu lạm phát dai dẳng hơn dự kiến, sau đó giữ nguyên lãi suất để đánh giá tác động của chính sách.

Trước đó, trong bài phân tích công bố ngày 16/11, ông Adrian Wong, chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu tại J.P. Morgan Asset Management cho rằng sau các đợt tăng lãi suất trong năm 2026, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài trong năm 2027 ngày càng rõ nét.

“Xét tổng thể, kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài vẫn có khả năng xảy ra cao nhất trong năm 2027, khi áp lực lạm phát dai dẳng từ phía cung cùng với tăng trưởng kinh tế vẫn vững nhưng không đồng đều có thể vừa hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ, vừa làm giảm tính cấp thiết của việc thắt chặt thêm”, chuyên gia này nhận định.

Theo ông Wong, mặc dù giá năng lượng có thể duy trì ở mức cao, đóng góp của năng lượng vào lạm phát chung có thể giảm dần vào giữa năm 2027 do hiệu ứng cơ sở so sánh. Trong khi đó, đà tăng tiền lương và tuyển dụng chậm lại có thể hạn chế sức mua của các hộ gia đình.

Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển năng lực sản xuất công nghiệp có thể tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc nhu cầu trong toàn bộ nền kinh tế đang tăng quá mạnh.

Xét từ góc độ điều hành chính sách tiền tệ, sự phân hóa này rất đáng lưu ý. Nếu tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi những lĩnh vực ít nhạy cảm với lãi suất, việc tăng thêm chi phí vay vốn có thể gây sức ép lớn hơn lên thị trường nhà ở và các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào tín dụng, trong khi tác động kiềm chế đầu tư tại những lĩnh vực đang tăng trưởng nóng có thể hạn chế hơn.

Tất nhiên, khả năng Fed phải tăng lãi suất mạnh hơn kỳ vọng vẫn hiện hữu nếu giá năng lượng tăng trở lại, doanh nghiệp chuyển phần lớn chi phí đầu vào tăng thêm sang người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát tăng lên.

Ở chiều ngược lại, việc thị trường lao động suy yếu rõ rệt có thể khiến Fed phải cân nhắc dừng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Chính vì vậy, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/12, trước thềm cuộc họp của Fed.

Theo ông Adrian Wong, kỳ vọng của thị trường về mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed đang vượt xa dự báo của chính các quan chức Fed. Trong khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong năm 2027, dự báo trung vị được Fed công bố hồi tháng 9 cho thấy lãi suất vào cuối năm 2027 sẽ bằng mức cuối năm 2026. Do đó, ngay cả khi Fed không giảm lãi suất trong năm 2027, việc tăng lãi suất ít hơn kỳ vọng cũng có thể tạo tác động tích cực đối với cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu.