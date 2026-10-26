Fed sắp quyết định lãi suất, thị trường chờ tín hiệu về 'đích đến' của chu kỳ tăng

Tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra quyết định mới về lãi suất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, điều giới đầu tư quan tâm hơn cả không nằm ở quyết định lần này, mà là thông điệp của Chủ tịch Kevin Warsh về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ.

Các nhà phân tích đang tìm kiếm câu trả lời cho việc liệu báo cáo lạm phát nóng trong tháng 9 có trở thành bước ngoặt đối với Fed hay không. Cùng với đó là tiêu chí mà ngân hàng trung ương Mỹ sẽ sử dụng để xác định tốc độ cũng như quy mô của những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Tâm điểm sẽ là cuộc họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh vào ngày 28/10 theo giờ Mỹ. Giới đầu tư sẽ theo dõi liệu Fed có đưa ra một chiến lược rõ ràng nhằm kiểm soát áp lực giá cả hay không, trong bối cảnh lạm phát đã duy trì trên mục tiêu 2% trong hơn 5 năm.

Bà Juhi Dhawan, nhà phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Wellington Management, cho biết thị trường hiện quan tâm nhiều hơn tới “đích đến” của chu kỳ tăng lãi suất, thay vì chỉ chú ý đến quyết định riêng lẻ tại cuộc họp tháng 10. Hiện thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất tối đa 3 lần cho đến hết quý I/2027, một kịch bản tương đối nhẹ nhàng. Theo bà Dhawan, trong quá khứ từng xuất hiện nhiều giai đoạn Fed chỉ tăng lãi suất vài lần trước khi dừng lại.

Kịch bản này phù hợp với nhận định rằng Fed đang đảo ngược ba đợt cắt giảm lãi suất được thực hiện trong năm ngoái, nhằm ngăn thị trường lao động suy yếu. Dù vậy, bà Dhawan lưu ý không thể loại trừ khả năng Fed sẽ thắt chặt chính sách mạnh tay hơn.

Trong kịch bản này, Fed có thể tăng lãi suất tổng cộng 150-200 điểm cơ bản (bps), đưa lãi suất quỹ liên bang lên mức cao nhất kể từ năm 2023. Ông Derek Tang, đồng sáng lập công ty dự báo LH Meyer, cho rằng thị trường hiện gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thời điểm chu kỳ tăng lãi suất của Fed sẽ kết thúc. “Liệu các đợt tăng lãi suất có dừng lại khi lạm phát chạm mức 2% hay không?”, ông Tang đặt câu hỏi.

Theo ông Tang, các Chủ tịch Fed tiền nhiệm thường đưa ra những định hướng nhất định về điều kiện để kết thúc chu kỳ thắt chặt. Chẳng hạn, Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát cơ bản giảm xuống mức đủ thấp, sau đó giữ lãi suất ổn định. Tuy nhiên, ông Warsh đến nay vẫn chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về cách tiếp cận của Fed.

Mức lãi suất cuối cùng sẽ có tác động trực tiếp đến người vay vốn và người mua nhà. Nếu lãi suất được đẩy lên đủ cao, chi phí vốn tăng có thể gây sức ép lên hoạt động kinh tế và thậm chí làm suy yếu đà tăng trưởng hiện tại.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, ông Warsh đã tạo ra thay đổi đáng kể trong cách Fed truyền thông chính sách. Theo đó, ông cho rằng một Fed kín tiếng hơn có thể tạo điều kiện để thị trường phát huy vai trò lớn hơn trong việc phản ánh và đánh giá triển vọng kinh tế.

Tuy nhiên, ông Nicholas Economides, Giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, cho rằng thực tế đang cho thấy cách tiếp cận này có thể là một sai lầm. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Economides nhận xét Chủ tịch mới của Fed đã bỏ lỡ cơ hội đưa ra định hướng chính sách nhất quán khi lựa chọn “lắng nghe thị trường”.

Theo ông, vấn đề nằm ở chỗ thị trường hiện lại đang cần được lắng nghe tín hiệu từ chính Chủ tịch Fed. Khi triển vọng về mức lãi suất cuối cùng vẫn chưa rõ ràng, mọi phát biểu của ông Warsh tại cuộc họp báo ngày 28/10 vì thế có thể trở thành dữ liệu quan trọng để giới đầu tư đánh giá quỹ đạo chính sách tiền tệ Mỹ trong những tháng tới.