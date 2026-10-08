Fed sẵn sàng ứng phó tình trạng căng thẳng trên thị trường trái phiếu

Fed lập kế hoạch cho các tình huống căng thẳng thị trường trái phiếu

“Về chính sách bảng cân đối kế toán, một số thành viên nhận thấy thị trường trái phiếu Kho bạc đang hoạt động trơn tru nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho các tình huống căng thẳng thị trường”, biên bản cuộc họp ngày 15-16/9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết.

Một số quan chức Fed cho rằng đã đến lúc ngân hàng trung ương cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với căng thẳng trên thị trường trái phiếu.

Những quan chức không nêu tên này “đề xuất tăng cường chiến lược, công tác truyền thông và các công cụ của Fed nhằm xử lý tình trạng thị trường hoạt động bất thường nếu xảy ra, đồng thời hạn chế mức độ can dự của Fed vào thị trường trái phiếu Kho bạc”.

Những nhận xét này xuất hiện trong bối cảnh thị trường đang biến động. Tại cuộc họp tháng trước, các quan chức đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 3,75%-4%, nhằm thắt chặt chính sách để đối phó với lạm phát cao. Họ cũng dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm.

Sự thay đổi trong lộ trình chính sách tiền tệ đi kèm với đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ, vượt qua một số ngưỡng quan trọng và khiến chi phí vay thế chấp thực tế tăng đáng kể.

Các quan chức Fed lý giải đà tăng lợi suất chủ yếu đến từ triển vọng kinh tế vững chắc, tác động từ dòng vốn đầu tư mạnh vào công nghệ khiến lợi suất trái phiếu chính phủ phải tăng để cạnh tranh thu hút vốn, cùng với các lo ngại địa chính trị. Mặc dù vậy, mức độ mạnh của đà tăng này khiến một số người lo ngại về sức khỏe của thị trường trong bối cảnh thâm hụt ngân sách chính phủ lớn và những bất ổn kéo dài về triển vọng lạm phát.

Những lo ngại này liên quan trực tiếp đến bảng cân đối kế toán của Fed, bởi trong hai thập kỷ qua, ngân hàng trung ương thường can thiệp vào các giai đoạn căng thẳng lớn bằng cách mua trái phiếu. Chẳng hạn, trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, Fed đã mua lượng lớn trái phiếu Kho bạc và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp trước khi chuyển các hoạt động này thành một hình thức kích thích kinh tế.

Bài toán cân bằng bảng cân đối kế toán

Việc mua trái phiếu kiểu này làm phình to quy mô bảng cân đối kế toán của Fed. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed, Kevin Warsh phản đối việc Fed nắm giữ lượng tài sản lớn và muốn thu hẹp bảng cân đối. Ông đã thành lập một nhóm công tác để nghiên cứu các biện pháp có thể thực hiện điều này.

Chủ tịch Fed, Kevin Warsh.

Chuyên gia phân tích tại Monetary Policy Analytics, Theo Derek Tang, đánh giá trong biên bản “nghe như một cách gián tiếp để vạch ra giới hạn và gửi tín hiệu tới thị trường cũng như Nhà Trắng rằng tư duy của Fed chưa thay đổi: Fed chỉ can thiệp khi việc truyền dẫn chính sách bị đe dọa, chứ không đơn thuần vì lợi suất tăng nhanh".

Ông cũng cho rằng ngay cả khi Fed can thiệp, họ sẽ ưu tiên sử dụng các công cụ như hoạt động repo thường trực cung cấp thanh khoản và cửa sổ chiết khấu làm tuyến phòng thủ đầu tiên trước thị trường bất ổn. Đáng chú ý, hai công cụ này đã sẵn sàng và gần như hoạt động tự động để đáp ứng nhu cầu thị trường khi phát sinh.

Trong khi đó, Giám đốc chiến lược lãi suất Mỹ tại TD Securities, Gennadiy Goldberg, cho rằng nhận xét trong biên bản hướng tới việc quản lý các hoạt động mua tín phiếu Kho bạc mang tính kỹ thuật nhằm củng cố mức dự trữ.

“Vì thường xuất hiện một số căng thẳng khi bước vào cuối năm, đây có thể là thảo luận về việc nối lại (các hoạt động Mua quản lý dự trữ - RMP) trong vài tháng tới”, chuyên gia của TD Securities nói và bổ sung: “Chúng tôi cho rằng Fed có thể nối lại RMP với tốc độ khiêm tốn trước cuối năm để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru.”

Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari bày tỏ nghi ngờ về sự cần thiết của bất kỳ sự can thiệp rộng rãi nào của ngân hàng trung ương vào thị trường trái phiếu trong tình hình hiện tại.

“Tôi thấy mọi dấu hiệu cho thấy thị trường trái phiếu Kho bạc đang hoạt động ổn định, vì vậy tôi không nhận thấy rủi ro ổn định tài chính và cũng không thấy lý do gì để Fed can thiệp khi thị trường vẫn đang vận hành tốt”, ông Neel Kashkari nhấn mạnh.