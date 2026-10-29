Fed kiên nhẫn với lạm phát, thị trường vẫn đặt cược đợt tăng lãi suất vào tháng 12

Fed giữ nguyên lãi suất, nhấn mạnh lạm phát vẫn cao

Đúng như dự báo của thị trường, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,75 - 4%, mức được duy trì kể từ sau đợt tăng 0,25% hồi tháng 9.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed nhận định “lạm phát vẫn ở mức cao” và cho rằng việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp FOMC xác định lập trường chính sách phù hợp nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Fed đồng thời tái khẳng định cam kết duy trì ổn định giá cả. Trong đánh giá mới nhất, ngân hàng trung ương Mỹ mô tả hoạt động kinh tế đang “mở rộng với tốc độ mạnh”, tích cực hơn so với nhận định “vững chắc” đưa ra hồi tháng 9.

Ngoài việc loại bỏ một câu giải thích liên quan đến đợt tăng lãi suất tháng 9, tuyên bố sau cuộc họp không có nhiều thay đổi đáng kể. Quyết định giữ nguyên lãi suất không gây bất ngờ khi trước cuộc họp, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức dưới 10%.

Hai quan chức muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm

Trong số 12 thành viên có quyền biểu quyết tại FOMC, Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất. Cả hai muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Đây là lần đầu tiên bà Cook bỏ phiếu phản đối kể từ khi gia nhập Fed năm 2022 theo đề cử của cựu Tổng thống Joe Biden.

Tại cuộc họp tháng 7, khi FOMC giữ nguyên lãi suất, bà Hammack từng cùng Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan và Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari bỏ phiếu phản đối. Logan và Kashkari cũng từng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc tăng lãi suất.

Tuy nhiên, tại cuộc họp lần này, hai quan chức trên đã bỏ phiếu theo đa số và ủng hộ giữ nguyên lãi suất.

Việc hai thành viên tiếp tục ủng hộ tăng lãi suất cho thấy FOMC vẫn tồn tại những bất đồng về mức độ thắt chặt cần thiết để kiềm chế áp lực giá. Trong khi đa số thành viên muốn có thêm thời gian đánh giá dữ liệu, một số quan chức vẫn lo ngại lạm phát chưa hạ nhiệt đủ để Fed giảm mức độ kiểm soát tiền tệ.

Thị trường đặt cược Fed tăng lãi suất vào tháng 12

Dù quyết định ngày 28/10 không gây bất ngờ, động thái này vẫn đặt ra câu hỏi Fed sẽ chờ bao lâu trước khi tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm một lần tại cuộc họp tháng 12/2026, đồng thời có thể thực hiện thêm một hoặc hai đợt tăng trong năm 2027.

Thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình chính sách. Dù kỳ vọng tăng lãi suất đang gia tăng, các nhà hoạch định chính sách chưa đưa ra cam kết cụ thể về những bước đi tiếp theo.

Ông Warsh cũng tránh đưa ra định hướng cụ thể về chính sách tương lai, thường được gọi là “forward guidance”.

Hồi tháng 6/2026, các thành viên FOMC từng sử dụng biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) để thể hiện khả năng lãi suất có thể tăng thêm một lần trong năm. Tuy nhiên, những dự báo này không phải cam kết chính sách và có thể thay đổi tùy thuộc diễn biến kinh tế, đặc biệt là dữ liệu lạm phát trong những tháng tới.

Lạm phát dai dẳng giữa lúc kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh

Bài toán chính sách tiền tệ của Fed trở nên phức tạp khi kinh tế Mỹ đồng thời đối mặt với lạm phát dai dẳng và tăng trưởng mạnh. Lạm phát theo thước đo được Fed ưa chuộng được dự báo vượt 3% trong tháng 9/2026, ngay cả khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh. Các nhà kinh tế lo ngại áp lực tăng giá đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng và những tác động từ cuộc chiến với Iran.

Trong khi đó, thị trường lao động vẫn tương đối vững chắc và hoạt động kinh tế duy trì đà tăng trưởng. Công cụ GDPNow của Fed chi nhánh Atlanta dự báo GDP Mỹ tăng 3,4% theo tốc độ quy đổi cả năm trong quý III/2026, mức cao nhất trong một năm.

Chi tiêu tiêu dùng tiếp tục duy trì sức mạnh, trong khi đầu tư liên quan đến làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng mạnh và lạm phát dai dẳng đặt Fed trước bài toán cân bằng giữa kiểm soát giá cả và duy trì đà tăng trưởng. Nếu lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu, ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến. Ngược lại, thắt chặt quá mức có thể gây sức ép lên hoạt động kinh tế.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ phủ bóng lên quyết định của Fed

Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 cũng diễn ra trong thời điểm Fed đưa ra quyết định chính sách mới. Quyền kiểm soát Quốc hội là một trong những vấn đề then chốt của cuộc bầu cử. Fed luôn coi tính độc lập với chính trị là nền tảng trong hoạt động của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng thời điểm cuộc bầu cử cận kề có thể khiến quyết định tăng lãi suất trở nên nhạy cảm hơn.

Tổng thống Donald Trump, người đề cử ông Warsh vào vị trí Chủ tịch Fed, từng nhiều lần bất đồng với ngân hàng trung ương Mỹ và liên tục kêu gọi hạ lãi suất quỹ liên bang xuống mức thấp hơn đáng kể.

Trong khi đó, những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách trong vài tuần qua cho thấy Fed muốn có thêm dữ liệu trước khi quyết định có tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hay không. Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams đều cho rằng điều kiện kinh tế hiện tại cho phép ngân hàng trung ương có thêm thời gian đánh giá bước đi tiếp theo.

Quyết định giữ nguyên lãi suất vì vậy chưa khép lại chu kỳ thắt chặt. Với lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu trong thời gian dài, trong khi tăng trưởng và tiêu dùng duy trì sức mạnh, các dữ liệu kinh tế trong những tháng tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu Fed có thực sự tăng lãi suất vào tháng 12 và tiếp tục thắt chặt trong năm 2027 hay không.