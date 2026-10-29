Fed không gây bất ngờ, chứng khoán Mỹ 'phủ xanh'

Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. (Nguồn: CNN)

Theo hãng tin AFP, chính sách tiền tệ này được thông qua sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) gồm 12 thành viên bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để giữ nguyên lãi suất ở mức mục tiêu từ 3,75%-4,00%, viện dẫn sự cần thiết phải có thêm dữ liệu trong cuộc chiến chống tăng giá.

Các nhà hoạch định chính sách đã nâng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm tại cuộc họp trước đó vào tháng 9/2026.

Đánh giá về động thái này, ông Ryan Detrick, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Tập đoàn Carson ở Omaha nhận định, Fed đã không đưa ra bất kỳ yếu tố bất ngờ nào. Quyết định giữ nguyên lãi suất đã được dự báo từ trước, do đó không gây ra ngạc nhiên lớn cho giới đầu tư.

Sau quyết định của Fed, cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều biến động trồi sụt, sau đó, đều khép phiên trong sắc xanh.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 97,53 điểm, hay 0,19%, lên 52.475,10 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 21,37 điểm, hay 0,28%, lên 7.743,97 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 72,04 điểm, hay 0,27%, lên 26.549,85 điểm.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, các thị trường tài chính hiện đang đặt cược xác suất 85% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12/2026, tăng đáng kể so với mức 78,3% ghi nhận vào ngày 27/10.

Dù vậy, các dự báo về khả năng tăng lãi suất vẫn có thể bị tác động bởi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng dự kiến được công bố vào ngày 29/10, bao gồm Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cùng với số liệu ước tính sơ bộ về tăng trưởng GDP quý III.

Lực đẩy cho chứng khoán Mỹ trong phiên này còn đến từ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026 hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm với 200 doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả.

Theo dữ liệu mới nhất từ LSEG, có tới 84% trong số các công ty này ghi nhận kết quả vượt dự báo của giới phân tích.