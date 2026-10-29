Fed giữ nguyên lãi suất và định hướng chính sách những tháng cuối năm

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại buổi họp báo công bố quyết định về lãi suất tại Washington DC., ngày 28/10/2026 - Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 28/10, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed bỏ phiếu với tỉ lệ 10-2, quyết định duy trì lãi suất trong biên độ 3,75-4%, phù hợp với dự báo của thị trường. Đây là động thái tạm dừng sau khi Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong ba năm.

Fed cho biết cần thêm dữ liệu để xác định lập trường chính sách phù hợp, hướng tới mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%. Cơ quan này đồng thời đánh giá kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ mạnh mẽ, sử dụng cách diễn đạt tích cực hơn so với cuộc họp trước đó sáu tuần.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là mối quan ngại lớn. Giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông, tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ cùng nhu cầu đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu đang tạo thêm sức ép lên giá cả.

Sự khác biệt trong quan điểm điều hành cũng thể hiện ngay tại cuộc họp, khi hai thành viên FOMC bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất và đề xuất tăng thêm 0,25 điểm phần trăm.

Dù vậy, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng các nhà hoạch định chính sách chủ chốt trước đó đã phát tín hiệu chưa cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất ngay lập tức. Điều này cho thấy Fed đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, theo dõi thêm diễn biến kinh tế trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Định hướng chính sách lãi suất của Fed tháng 12

Trọng tâm chú ý của thị trường hiện chuyển sang cuộc họp chính sách tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp này đang gia tăng.

Các số liệu sắp công bố, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và ước tính sơ bộ tăng trưởng GDP quý III/2026, được xem là những căn cứ quan trọng để Fed đánh giá triển vọng lạm phát và sức chống chịu của nền kinh tế.

Sau quyết định của Fed, thị trường tài chính thế giới diễn biến thận trọng. Chứng khoán Mỹ biến động trong biên độ hẹp, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,034%. Giá vàng chịu sức ép giảm, còn giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, diễn biến giá năng lượng và các dữ liệu kinh tế mới sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với định hướng chính sách lãi suất của Fed trong những tháng cuối năm.