Fed giữ nguyên lãi suất, thận trọng trước áp lực lạm phát tại Mỹ

Ngày 28/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ mục tiêu 3,75–4%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lạm phát tiếp tục ở mức cao, chi phí sinh hoạt gây áp lực lên các hộ gia đình và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần.

Nguồn: WSJ.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để duy trì lãi suất trong biên độ hiện tại. Theo Fed, việc thu thập thêm dữ liệu sẽ giúp cơ quan này đánh giá lập trường chính sách phù hợp, hướng tới mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%.

Trong thông báo sau cuộc họp, Fed nhận định hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ “mạnh mẽ”. Đây là cách diễn đạt tích cực hơn so với đánh giá về tốc độ tăng trưởng “vững chắc” trong tuyên bố tại cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, hai thành viên FOMC là Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất. Hai người ủng hộ phương án tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ngay tại cuộc họp này.

Trong hơn 5 năm qua, Fed chưa thể duy trì lạm phát ở mức mục tiêu dài hạn 2% một cách ổn định. Trong khi đó, các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ tiếp tục chịu áp lực từ giá cả tăng cao.

Theo nội dung được đề cập trong thông tin ban đầu, xung đột Mỹ - Iran bùng phát từ cuối tháng 2 đã đẩy giá năng lượng tăng, qua đó làm gia tăng sức ép lạm phát trong nước. Bên cạnh đó, các chính sách thuế quan trên diện rộng của Washington cũng tác động đến giá hàng hóa.

Chi phí liên quan đến làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn cũng được đề cập như những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cả ở một số lĩnh vực.

Fed cho biết cần thêm thông tin để đánh giá triển vọng kinh tế và xác định chính sách tiền tệ phù hợp. Mục tiêu của cơ quan này là đưa lạm phát trở lại mức 2%, đồng thời thực hiện nhiệm vụ duy trì việc làm tối đa.

Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11. Đảng Dân chủ đang nỗ lực giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội từ Đảng Cộng hòa.

Cách chính phủ điều hành nền kinh tế trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử. Nhiều hộ gia đình thuộc tầng lớp lao động tại Mỹ đang gặp khó khăn trước chi phí sinh hoạt tăng cao, dù hoạt động kinh tế nói chung vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, quyết định lãi suất của Fed tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường và giới hoạch định chính sách. Việc giữ nguyên lãi suất cho thấy cơ quan này muốn có thêm cơ sở đánh giá diễn biến lạm phát trước khi điều chỉnh chính sách tiền tệ trong thời gian tới.