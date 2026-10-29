FED giữ nguyên lãi suất, tái khẳng định mục tiêu đưa lạm phát về 2%

Bảng điện tử thông báo quyết định lãi suất tại sàn NYSE. Ảnh: Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11, trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thông qua quyết định với 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Hai thành viên phản đối là Thống đốc FED Lisa Cook và Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland Beth Hammack, cùng ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Các nhà giao dịch theo dõi diễn biến thị trường tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) trong lúc Chủ tịch FED Kevin Warsh họp báo sau quyết định lãi suất. Ảnh: BLOOMBERG

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC nhận định kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, đầu tư tiếp tục vững chắc, song lạm phát vẫn ở mức cao. Cơ quan này nhấn mạnh cần thêm thông tin để xác định lập trường chính sách phù hợp, bảo đảm kịp thời đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Trước đó, tại cuộc họp tháng 9, FED đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Một số chuyên gia dự báo FED có thể tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 nếu áp lực giá cả kéo dài.

Phản ứng ban đầu của thị trường tương đối hạn chế. Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI tăng 0,38%. Tại Phố Wall, Dow Jones tăng 0,19%, S&P 500 tăng 0,28% và Nasdaq tăng 0,27%. Chỉ số STOXX 600 của châu Âu tăng 0,07%.