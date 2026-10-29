Fed giữ nguyên lãi suất, để ngỏ khả năng tăng vào tháng 12

Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Giữ nguyên lãi suất như dự báo

Với tỷ lệ bỏ phiếu 10-2, Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) – cơ quan thiết lập lãi suất của Fed - đã quyết định duy trì lãi suất chuẩn trong phạm vi 3,75% - 4,00% sau khi cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Tư (28/10).

Hai nhà hoạch định chính sách bỏ phiếu phản đối quyết định này là Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack khi cả hai đều muốn tăng tiếp lãi suất 25 điểm cơ bản.

Trong thông cáo chính sách phát đi sau cuộc họp, Fed cho biết, hoạt động kinh tế đang mở rộng với “tốc độ mạnh mẽ”. Mặc dù mức độ bất ổn vẫn còn cao – một phần do các diễn biến địa chính trị – nhưng chi tiêu trong nước vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt.

Phát biểu tại buổi họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ sự tin tưởng rằng, lạm phát có thể được đưa về mục tiêu 2% mà không cần phải "gây trở ngại" cho nền kinh tế, làm chậm tốc độ tăng trưởng hay gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Ông cũng cho biết ông kỳ vọng báo cáo về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III – dự kiến ​​công bố vào thứ Năm (29/10) – sẽ cho thấy mức đầu tư và chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, cùng với sự tăng tốc so với nửa đầu năm.

Tuy nhiên ông khẳng định, nền kinh tế hiện không ở trạng thái "quá nóng" và cũng không tạo ra áp lực lạm phát từ phía cầu cần phải kiềm chế. “Nền kinh tế đang đi đúng hướng. Liệu nền kinh tế có đang quá nóng hay tăng trưởng quá mạnh không? Đa số các đồng nghiệp của tôi không cho là như vậy”, Warsh nói.

Mặc dù quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed đã được giới chuyên gia và cả thị trường dự báo từ sớm, tuy nhiên vẫn có nhưng ý kiến không đồng tình, giống như hai lá phiếu phản đối tại FOMC.

“Theo tôi, đây là một sai lầm: lẽ ra Fed nên tăng lãi suất ngay hôm nay. Vì ông Warsh chọn cách không đưa ra các định hướng chính sách tương lai (forward guidance), nên mọi thông điệp đều phải được thể hiện qua hành động thực tế”, Tom Graff – Giám đốc đầu tư của Facet ở Phoenix, Maryland nói.

Để ngỏ khả năng tăng trong tháng 12

Tuy nhiên, trong tuyên bố chính sách phát đi sau cuộc họp, Fed vẫn gợi ý rằng có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất nữa do quan ngại lạm phát “vẫn đang ở mức cao”.

Từ nay đến cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12, “việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp Ủy ban xác định lập trường chính sách phù hợp, nhằm đảm bảo lạm phát sớm quay trở lại mục tiêu 2% mà Ủy ban đã đề ra”, Fed cho biết và khẳng định “sẽ đảm bảo sự ổn định về giá cả”.

“Mặc dù Fed không tăng lãi suất trong hôm nay – đúng như dự đoán của chúng tôi – nhưng họ đã để lại nhiều manh mối cho thấy kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 12”, Chris Zaccarelli – Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management nói.

Theo chuyên gia này, nếu không phải vì thời điểm này quá gần với các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, có lẽ Fed đã tăng lãi suất ngay hôm nay; và “giờ đây, khó có điều gì ngăn cản họ thực hiện việc tăng lãi suất trong cuộc họp kế tiếp”.

Hiện thị trường cũng đang định giá tới 78,4% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME Group.