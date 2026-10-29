Fed giữ nguyên lãi suất, chứng khoán Việt Nam giao dịch thận trọng. Ảnh minh họa: Bnews/vnanet.vn

Các chỉ số chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu phân hóa hoặc chịu áp lực giảm giá, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối giao dịch.

Sau phiên ATO (phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ mở cửa trên sàn chứng khoán), thị trường nhanh chóng đảo chiều giảm điểm rồi hồi phục trở lại. Tuy nhiên, đà hồi phục không đủ mạnh để tạo xu hướng rõ ràng, khiến các chỉ số tiếp tục trồi sụt nhẹ quanh mốc tham chiếu.

Đến 9 giờ 40 phút, VN-Index giảm hơn 3 điểm, HNX-Index nhích nhẹ lên sắc xanh, trong khi UPCOM-Index giảm 0,56 điểm.

Áp lực giảm điểm tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tại thời điểm này, nhóm ghi nhận 19 mã giảm giá và 7 mã tăng giá; trong đó, mức tăng của các cổ phiếu tăng điểm cũng khá khiêm tốn.

Nhóm dầu khí chìm trong sắc đỏ, không còn mã tăng giá. Cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa với sắc xanh và đỏ đan xen, trong khi nhóm chứng khoán ít biến động, nhiều mã đứng ở tham chiếu. Đáng chú ý, nhóm bất động sản tiếp tục gây sức ép lên thị trường khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm giá.

Diễn biến này cho thấy thị trường chưa hình thành được động lực tăng rõ ràng trong đầu phiên, dù chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch trước đó trong sắc xanh sau quyết định chính sách tiền tệ của Fed.

Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 10, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,75-4%, với 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Trong tuyên bố đi kèm, ngân hàng trung ương Mỹ đưa ra đánh giá tích cực hơn về tình hình kinh tế, song thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao. Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương đã thể hiện rõ sự sẵn sàng hành động.

Theo ông Ryan Detrick, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Tập đoàn Carson ở Omaha, Fed không đưa ra yếu tố bất ngờ nào, bởi quyết định giữ nguyên lãi suất đã được thị trường dự báo từ trước.

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ biến động trồi sụt sau quyết định của Fed và trong thời gian diễn ra cuộc họp báo, nhưng cuối cùng đều đóng cửa tăng điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 97,53 điểm, tương đương 0,19%, lên 52.475,10 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 21,37 điểm, tương đương 0,28%, lên 7.743,97 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 72,04 điểm, tương đương 0,27%, lên 26.549,85 điểm.

Việc Fed giữ nguyên lãi suất đúng như dự báo giúp thị trường chứng khoán Mỹ duy trì sắc xanh, nhưng chưa tạo được động lực rõ nét cho thị trường Việt Nam trong đầu phiên 29/10. Diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, cùng sức ép từ nhóm vốn hóa lớn, khiến VN-Index vẫn loay hoay quanh mốc tham chiếu.