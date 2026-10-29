Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp mối quan ngại dai dẳng về lạm phát

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong biên độ 3,75-4,00% sau cuộc họp chính sách ngày 28/10 (giờ địa phương), đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương này tiếp tục bày tỏ lo ngại về lạm phát và phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong thời gian tới.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Fed đã tăng lãi suất vào tháng 9/2026. Trong thông báo mới nhất, Fed tiếp tục nhận định lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao, dù đã đưa ra đánh giá tích cực hơn về tình hình kinh tế. Fed cũng để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến lạm phát.

Đáng chú ý, quyết định giữ nguyên lãi suất không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Hai thành viên là Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack đã phản đối quyết định này, đồng thời ủng hộ phương án tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Lạm phát tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của Fed khi giá cả chịu sức ép từ chi phí năng lượng, thuế quan, chi tiêu tiêu dùng mạnh và nhu cầu gia tăng từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Do quyết định giữ nguyên lãi suất đã được dự báo rộng rãi, sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang tốc độ và mức độ tăng lãi suất trong những tháng tới. Theo công cụ CME FedWatch, các giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12/2026 vào khoảng 85%.

Quyết định chính sách lần này được đưa ra chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng tại Mỹ, sự kiện sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Quốc hội hay không.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ giải thích thêm về quyết định lãi suất và triển vọng chính sách tiền tệ tại cuộc họp báo sau đó.