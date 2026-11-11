Fed đứng trước sức ép tăng thêm lãi suất

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ảnh: Fed

Phát biểu tại Hội nghị Field Meeting Capstone lần thứ 81 ở bang Pennsylvania, bà Paulson, người có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm nay, nhận định việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ theo lộ trình tiệm tiến là phù hợp. Theo bà, cách tiếp cận này sẽ giúp nền kinh tế có thời gian thích ứng với chi phí vay cao hơn, đồng thời giúp các quan chức Fed đánh giá tác động từ những quyết định chính sách.

“Lộ trình cụ thể sẽ phụ thuộc vào diễn biến kinh tế thực tế và tôi sẽ theo dõi sát các dữ liệu”, bà Paulson nói, đồng thời nhấn mạnh chính sách tiền tệ cần duy trì mức độ thắt chặt nhất định để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Bà cũng để ngỏ khả năng đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh nếu áp lực giá cả vượt dự kiến. “Tôi sẽ muốn hành động nhanh hơn nếu kỳ vọng lạm phát gia tăng, áp lực tiền lương tăng lên hoặc lạm phát cốt lõi tiếp tục lên cao”, bà cho biết.

Quan điểm của bà Paulson được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đã vượt mục tiêu của Fed hơn nửa thập kỷ, còn lạm phát cốt lõi vẫn ở mức 2,5–3%. Theo bà, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gần nhất cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, chịu tác động từ chính sách thuế quan, giá năng lượng và dòng vốn đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Reuters, dữ liệu chính phủ công bố cho thấy CPI tháng 10 của Mỹ tăng 0,4%, cao hơn dự báo, do áp lực từ chi phí thực phẩm, nhà ở và tác động từ các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Báo cáo củng cố lo ngại của giới phân tích rằng áp lực giá cả đang lan rộng trong nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8 và 9-12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư chủ yếu đặt cược vào mức tăng 25 điểm cơ bản, đồng thời tính đến khả năng tăng 50 điểm cơ bản và kỳ vọng một đợt tăng tiếp theo vào cuối tháng 1-2027.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY duy trì ở mức 102,22, gần đỉnh hai tuần. Đồng USD tiếp tục tăng so với yên Nhật, giao dịch ở mức 158,71 JPY/USD, trong khi euro và bảng Anh gần như đi ngang, lần lượt ở mức 1,1168 USD và 1,3345 USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích lên 4,996% trong bối cảnh thị trường kỳ vọng lãi suất tăng. Trong khi đó, giá Bitcoin và Ether giảm nhẹ về quanh mức 73.566 USD và 2.044 USD, gần mức thấp nhất trong ba tháng.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group Ltd ở Melbourne, nhận định thị trường lãi suất không chỉ tính đến một đợt tăng tiếp theo. Theo ông, giới đầu tư đang cân nhắc lãi suất Mỹ có thể phải tăng đến mức nào để kiểm soát lạm phát, và đây mới là vấn đề có ảnh hưởng lớn hơn đối với các tài sản rủi ro.