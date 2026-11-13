Fed dành cuộc họp tháng 10-2027 để thảo luận chiến lược, không quyết định lãi suất

Theo thông báo ngày 12-11, Fed vẫn duy trì 8 cuộc họp định kỳ trong năm 2027. Tuy nhiên, cuộc họp ngày 26 và 27-10 sẽ tập trung hoàn toàn vào các vấn đề chiến lược chính sách tiền tệ, không tiến hành bỏ phiếu về lãi suất quỹ liên bang và dự kiến không đưa ra tuyên bố chính sách sau phiên họp.

Trụ sở Fed tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Như vậy, trong năm 2027, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan quyết định chính sách tiền tệ của Fed, sẽ có 7 cuộc họp đưa ra quyết định lãi suất và 1 cuộc họp chuyên về chiến lược.

Thay đổi này được thực hiện sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh đề xuất giảm số phiên quyết định lãi suất trong năm 2027 từ 8 xuống 7, đồng thời giữ nguyên số cuộc họp định kỳ.

Lịch họp cuối cùng trong năm cũng được điều chỉnh sang ngày 16 và 17-11, thay vì ngày 7 và 8-12 như kế hoạch trước đó.

Chủ tịch Fed nhấn mạnh việc xây dựng lịch họp và chương trình nghị sự có ảnh hưởng đến chất lượng thảo luận cũng như hiệu quả của các quyết định chính sách tiền tệ.

Theo ông, dành riêng một số phiên họp cho chiến lược sẽ tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách tập trung vào những vấn đề lớn, thay vì chỉ xem xét các quyết định lãi suất trước mắt.

Kế hoạch này dự kiến tiếp tục được triển khai trong năm 2028. Ông Warsh cho biết FOMC có thể tổ chức 2 cuộc họp chuyên về chiến lược và 6 cuộc họp quyết định chính sách tiền tệ trong năm đó.

Bên cạnh điều chỉnh lịch họp, Fed cũng đang rà soát cách thức truyền thông chính sách, trong đó có việc xem xét các dự báo kinh tế và biểu đồ chấm thể hiện kỳ vọng lãi suất của các quan chức.

Những thay đổi này nằm trong nỗ lực cải thiện hoạt động điều hành và truyền tải thông tin của Ngân hàng Trung ương Mỹ.