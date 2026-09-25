Fed công bố các đề xuất mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây được xem là bước đi mới nhất của giới chức Mỹ trong nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tiền mã hóa.

Theo nội dung dự thảo, một trong những đề xuất trọng tâm sẽ bắt buộc một số tổ chức phát hành phải đảm bảo giá trị đồng stablecoin của họ bằng 100% tài sản dự trữ hợp lệ. Danh mục tài sản an toàn này bao gồm trái phiếu Kho bạc ngắn hạn và các loại tài sản có chất lượng tốt, tính thanh khoản cao khác.

Bên cạnh đó, Fed cũng sẽ thiết lập các yêu cầu về vốn bắt buộc nhằm dự phòng cho những rủi ro tín dụng và rủi ro vận hành phát sinh từ các hoạt động thanh toán bằng stablecoin.

Một biện pháp khác cũng được Fed đưa ra trong đợt này là thiết lập quy trình xét duyệt hồ sơ đối với các ngân hàng thương mại có nguyện vọng phát hành stablecoin. Cụ thể, các ngân hàng sẽ phải nộp bản kế hoạch kinh doanh chi tiết, báo cáo tài chính cùng nhiều tài liệu chứng minh năng lực liên quan.

Hiện tại, toàn bộ các đề xuất này đang được mở để lấy ý kiến công chúng trong vòng 60 ngày.

Động thái siết chặt và chuẩn hóa quy định của Fed diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thể hiện lập trường cởi mở, từng bước đưa tiền mã hóa hòa nhập vào không gian ngân hàng truyền thống. Tiến trình này được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Mỹ chính thức thông qua Đạo luật Genius vào năm ngoái - một khuôn khổ pháp lý mang tính bước ngoặt định hình lại toàn bộ hoạt động quản lý stablecoin tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.