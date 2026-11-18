Người dân mua sắm tại siêu thị ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 17/11, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, ông John Williams nhận định rằng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhưng chưa cần áp dụng các biện pháp quyết liệt.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Axios BFD ở New York, ông Williams cho biết, lạm phát vẫn ở mức cao và dai dẳng, nhưng các biện pháp mà Fed triển khai trong vài tháng qua đang phát huy hiệu quả. Ông nhấn mạnh Fed vẫn cần nỗ lực đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% trong thời gian tới và duy trì ổn định ở mức này.

Ông Williams nhận định kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu tốt, thị trường việc làm duy trì ổn định, trong khi lạm phát vẫn chưa được cải thiện. Ông cho biết, các điều kiện tài chính hiện nay tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế và thị trường tài chính vẫn hoạt động thông suốt.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định lãi suất của Fed, dự kiến họp trong hai ngày 8-9/12. Giới giao dịch và nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tăng lãi suất từ mức 3,75-4% hiện nay lên 4-4,25%. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ hai trong năm nay. Thị trường cũng dự báo Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm tới.

Thời gian gần đây nhiều quan chức Fed cho rằng nên tăng lãi suất từng bước nhỏ thay vì tăng mạnh để nền kinh tế có thời gian thích ứng với mặt bằng lãi suất cao hơn.

Tuần trước, ông Williams cũng nhấn mạnh Fed cần tiếp tục điều chỉnh chính sách để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% trong thời gian tới và duy trì ổn định ở mức này./.