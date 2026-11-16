Fed có đủ công cụ và trách nhiệm để kiểm soát lạm phát

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng trung ương) tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Đồng thời khẳng định ngân hàng trung ương này vẫn còn nhiều việc phải làm đối với vấn đề lạm phát. Trong bài phát biểu tại một hội nghị các tổ chức tín dụng ở Hawaii, ông Schmid không trực tiếp kêu gọi tăng thêm lãi suất, nhưng lưu ý rằng lạm phát đang ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu ổn định giá cả 2% và đang đi chệch hướng.

Ông cho biết, một số quan điểm phổ biến gần đây về bản chất của tình trạng lạm phát hiện tại cũng như khả năng kiểm soát lạm phát của Fed là không chính xác.

Trước hết, ông chỉ ra rằng quan điểm cho rằng lạm phát cao chỉ là hệ quả từ các cú sốc nguồn cung liên tiếp đã bỏ qua thực tế rằng lạm phát luôn là kết quả của sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Chính trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ, các gián đoạn về nguồn cung mới đẩy giá cả tăng lên. Nhu cầu luôn đóng vai trò trong lạm phát, và thông qua việc tác động đến nhu cầu, Fed luôn có đủ công cụ và trách nhiệm để giải quyết vấn đề này.

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng các nguyên nhân gây ra lạm phát do nhu cầu hiện nay như sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) là những yếu tố mà chính sách của Fed không thể tác động tới. Ông không ủng hộ ý kiến cho rằng cần phải có phản ứng nhắm vào một nhóm giá cả cụ thể nào đó như giá các mặt hàng công nghệ liên quan đến AI để đạt được mục tiêu lạm phát.

Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9/2026, đưa phạm vi lãi suất lên 3,75-4%, nhưng quyết định không tiếp tục tăng tại cuộc họp tháng trước.

Trước các số liệu lạm phát gần đây cao hơn dự kiến cùng những bình luận từ các quan chức Fed khác như Thống đốc có ảnh hưởng lớn là ông Christopher Waller, thị trường hiện dự báo nhiều khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 tới, với một xác suất nhỏ cho khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm.