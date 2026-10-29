Fed chưa tăng lãi suất, giới đầu tư đã lo bước đi tiếp theo

Ngày 28/10, Fed quyết định duy trì lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,75-4%, đúng như dự báo của thị trường. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 10-2, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách chờ thêm dữ liệu để đánh giá triển vọng lạm phát.

Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed nâng đánh giá về nền kinh tế Mỹ, cho rằng hoạt động kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ “mạnh mẽ”, thay cho nhận định “ổn định” trước đó. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh lạm phát vẫn ở mức cao và tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả trước khi điều chỉnh chính sách, theo Reuters.

Quyết định giữ nguyên lãi suất cũng được đưa ra ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là mối quan tâm lớn của cử tri. Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích Fed vì không cắt giảm lãi suất mạnh tay như mong muốn. Ông Warsh khẳng định yếu tố chính trị không ảnh hưởng đến quyết định lần này.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết các quan chức sẵn sàng hành động khi cần thiết. Ảnh: Bloomberg.

Giới giao dịch giảm kỳ vọng

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết ông kỳ vọng số liệu GDP quý III công bố ngày 29/10 sẽ cho thấy đầu tư và chi tiêu tiêu dùng duy trì sức mạnh, đồng thời tăng trưởng cải thiện so với nửa đầu năm.

Ông không cho rằng kinh tế Mỹ đang tăng trưởng quá nóng hoặc nhu cầu tiêu dùng đã tạo ra áp lực lạm phát cần phải kiềm chế bằng các biện pháp mạnh tay. Theo ông, những cải thiện về năng suất, xuất hiện từ trước làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), có thể giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn mà không nhất thiết kéo theo lạm phát cao hơn tương ứng.

“Mục tiêu, theo quan điểm của tôi, không phải là cản trở guồng quay của nền kinh tế và khiến người lao động mất việc. Tôi không nghĩ chúng ta phải làm như vậy”, ông Warsh nói.

Dù vậy, Chủ tịch Fed khẳng định cơ quan này sẽ hành động khi cần thiết. Ông cho rằng mặt bằng lãi suất hiện tại đã khiến điều kiện tín dụng thắt chặt hơn, qua đó có thể hạn chế đầu tư doanh nghiệp và làm giảm chi tiêu của các hộ gia đình giàu có.

Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức 3,75-4%, trong khi giá năng lượng cao và nhu cầu tiêu dùng khiến cuộc chiến chống lạm phát thêm phức tạp. Ảnh: Reuters.

Song, quyết định giữ nguyên lãi suất không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack phản đối, ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25%.

Bà Hammack từ lâu được xem là một trong những tiếng nói có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ. Trong khi đó, đây là lần đầu bà Cook bỏ phiếu bất đồng trong một quyết định chính sách tiền tệ kể từ khi trở thành thống đốc Fed.

“Những yếu tố khiến Fed duy trì lập trường cứng rắn chưa biến mất. Giá dầu diesel và xăng vẫn cao, lạm phát do AI thúc đẩy chưa hạ nhiệt, trong khi thị trường lao động tiếp tục thể hiện sức chống chịu”, Michael Pearce, kinh tế trưởng phụ trách Mỹ tại Oxford Economics, nhận định.

Giá năng lượng cao tiếp tục gây áp lực lên chi phí vận tải, nông nghiệp và nhiều ngành sản xuất. Trong khi đó, lạm phát Mỹ vẫn chưa tiến gần đáng kể đến mục tiêu 2% của Fed.

Theo tuyên bố sau cuộc họp, việc thu thập thêm dữ liệu sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách xác định lập trường phù hợp nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Một số quan chức lo ngại doanh nghiệp và hộ gia đình đang dần quen với tốc độ tăng giá cao, khiến việc kiểm soát lạm phát về sau khó khăn hơn.

Giới giao dịch vẫn đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12, với xác suất khoảng 80% theo diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, kỳ vọng về các đợt tăng tiếp theo trong năm 2027 đã giảm bớt sau phát biểu của ông Warsh.

Ian Lyngen, chuyên gia tại BMO Capital Markets, cho rằng thay đổi đáng chú ý nhất sau cuộc họp lần này nằm ở kỳ vọng về lộ trình chính sách trong tương lai, thay vì quyết định giữ nguyên lãi suất.

Luis Alvarado, chuyên gia tại Viện Đầu tư Wells Fargo, nhận định Fed đang kiên nhẫn khi các điều kiện tài chính diễn biến phù hợp với kỳ vọng, nhưng điều đó không đồng nghĩa cơ quan này có thể chủ quan trước nguy cơ lạm phát gia tăng.

Thị trường tài chính và giá vàng biến động

Phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ tương đối hạn chế sau quyết định của Fed. Chỉ số S&P 500 tăng 0,3%. Cổ phiếu Oracle tăng 11% nhờ triển vọng dòng tiền tự do dài hạn tích cực; Microsoft tăng trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công bố doanh số điện toán đám mây khả quan, trong khi Alphabet giảm mạnh do kết quả kinh doanh gây thất vọng.

Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng, kéo lợi suất giảm. Đà tăng của giá dầu chững lại vào cuối phiên, với dầu Brent chốt ở mức 115,32 USD/thùng sau thông tin Phó tổng thống Mỹ JD Vance liên lạc với phía Iran nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình.

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở thành phố New York (Mỹ) theo dõi cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh sau thông báo về lãi suất của Fed ngày 28/7. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, giá vàng giảm 0,3%, xuống gần 4.050 USD/ounce vào sáng 29/10, sau ba phiên tăng liên tiếp. Giá bạc giảm 0,2%, còn 53,86 USD/ounce; giá bạch kim ít biến động, trong khi palladium tăng. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index giảm 0,1%.

Triển vọng lãi suất Mỹ tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do tài sản này không mang lại thu nhập từ lãi. Khả năng Fed tăng lãi suất trở lại vào tháng 12, trong bối cảnh giá năng lượng còn cao, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với triển vọng của vàng.

Kim loại quý này còn chịu áp lực từ hoạt động bán tài sản để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI trong tuần trước từng kéo giá vàng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, khi một số nhà đầu tư bán vàng để huy động tiền mặt.

Trong tháng 10, giá vàng đã giảm 2,5%, hướng tới tháng giảm thứ hai liên tiếp. Diễn biến này cho thấy nhu cầu trú ẩn không phải lúc nào cũng đủ sức hỗ trợ giá vàng khi nhà đầu tư phải điều chỉnh danh mục trước những biến động trên thị trường tài chính.