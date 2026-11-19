Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu, ảnh hưởng tới quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Ảnh: Reuters/Joshua Roberts.

Theo Reuters, biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 mới công bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết cơ quan này đang đặc biệt lưu tâm đến các rủi ro ổn định tài chính từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cùng mặt bằng giá tài sản ở mức cao.

Rủi ro gia tăng với làn sóng AI và định giá tài sản cao

Trước áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt, Fed chọn cách giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này, song biên bản cho thấy hầu hết quan chức ngân hàng trung ương Mỹ đã tính tới khả năng tăng thêm lãi suất nếu nền kinh tế vận hành đúng như kỳ vọng.

Biên bản cuộc họp ghi nhận đánh giá từ nhóm chuyên gia rằng những rủi ro hiện nay dễ khuếch đại các cú sốc lớn hơn thông thường, với định giá tài sản cao và đòn bẩy tài chính tại các quỹ đầu cơ là những rủi ro lớn nhất.

Ngược lại, bảng cân đối kế toán vững mạnh của các ngân hàng và hộ gia đình giữ vai trò như một lớp đệm quan trọng, ngăn chặn các hậu quả nghiêm trọng hơn.

Theo giới hoạch định chính sách, dòng vốn "khủng" đổ vào công nghệ AI đang tiềm ẩn rủi ro, có thể tạo ra những "rắc rối" với sự ổn định của hệ thống tài chính và nền kinh tế.

Biên bản ghi nhận sự đồng thuận của hầu hết thành viên trước “rủi ro lợi nhuận đầu tư AI không đạt kỳ vọng, khiến giới đầu tư hụt hẫng”.

Bên cạnh đó, hoạt động vay nợ để đầu tư AI đã tăng nhanh qua các cấu trúc tài chính phức tạp và thiếu minh bạch, đồng thời một vài quan chức Fed giấu tên lo ngại mức độ rủi ro đang gia tăng với một số công ty.

Bên cạnh rủi ro công nghệ, các quan chức Fed cũng bày tỏ quan ngại với các quỹ đầu cơ.

Hầu hết thành viên đều nhấn mạnh rằng đòn bẩy của các quỹ đầu cơ cùng năng lực trung gian hạn chế của các nhà môi giới có thể trở thành yếu tố khuếch đại các rủi ro trong giai đoạn thị trường căng thẳng.

Về tình hình tài chính, các thành viên Fed cho rằng hệ thống tài chính vẫn "kiên cường", nhờ nguồn tiền mặt dồi dào ở các ngân hàng.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng "những điểm yếu của hệ thống ngân hàng có thể nhanh chóng xuất hiện ngay cả sau những đánh giá khả quan ban đầu".

Bên cạnh các đánh giá trực tiếp, một số thành viên còn lưu ý khả năng dữ liệu của Fed về hệ thống ngân hàng chưa phản ánh hết toàn bộ rủi ro mà một số công ty tài chính đang phải đối mặt.

Các kịch bản ứng phó và bài toán cân đối kế toán

Bên cạnh việc nhận diện rủi ro, các quan chức Fed cũng đang xem xét những kịch bản ứng phó phù hợp nếu rủi ro bùng phát trong tương lai.

Một số nhà hoạch định chính sách đề cập khả năng tăng yêu cầu vốn với các ngân hàng.

Các ý kiến khác lại cho rằng trọng tâm nằm ở việc chuẩn bị tốt hơn cho các ngân hàng sử dụng cơ chế cho vay khẩn cấp của Fed, hướng đi mà giới chức đã và đang xúc tiến.

Ngoài các phương án trên, một vài nhà hoạch định chính sách cũng cân nhắc chiến lược mới, theo đó Fed sẽ xây dựng cơ chế mua tài sản chuyên biệt nhằm giải quyết các vấn đề ổn định tài chính.

Song song với các kịch bản ứng phó, ngân hàng trung ương Mỹ đang xem xét sử dụng bảng cân đối kế toán như một công cụ chính sách.

Trong 2 thập kỷ qua, danh mục tài sản của ngân hàng trung ương này đã tăng mạnh sau các chương trình mua trái phiếu quy mô lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch Covid-19.

Về trái phiếu, Chủ tịch Fed Cleveland - Beth Hammack ủng hộ việc xác định rõ ràng hơn cơ chế mua trái phiếu, bao gồm cả lộ trình bán ra khi khủng hoảng kết thúc.

Đầu tuần này, bà Hammack cũng cho biết bất kỳ chương trình nào "cũng nên mang tính tạm thời, và các khoản nắm giữ nên được bán kịp thời khi sự ổn định tài chính của thị trường được khôi phục".

Đánh giá về các giải pháp, một số quan chức Fed cảnh báo chính sách tiền tệ không phải phương tiện tối ưu để giải quyết các vấn đề của thị trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh AI và đầu tư công nghệ đang là động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế, những ranh giới và hướng xử lý này có thể bị thử thách nếu các biến cố lớn xảy ra.

Biên bản cuộc họp ngày 27-28/10 của Fed cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại nguy cơ lạm phát kéo dài, trong bối cảnh một số thành viên thúc đẩy thắt chặt chính sách hơn nữa.

Quan điểm cứng rắn càng được củng cố bởi Thống đốc Fed Christopher Waller, người đề xuất ngân hàng trung ương nên tăng lãi suất 0,5% vào tháng 12 hoặc phát tín hiệu về lộ trình tăng lãi suất nhanh hơn trong năm 2027.

Dự báo về xu hướng lãi suất của Fed, Ngân hàng Danske (ngân hàng lớn nhất Đan Mạch) hiện kỳ vọng có 3 đợt nâng lãi suất 0,25% diễn ra vào tháng 12 năm nay và tháng 1, 3 năm sau. Theo đó, lãi suất quỹ liên bang sẽ chạm mốc 4,5-4,75% và neo ở mức này đến hết năm 2027.