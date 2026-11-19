Theo biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tháng trước được công bố ngày 18/11, các nhà hoạch định chính sách đang lo ngại về những rủi ro đối với sự ổn định tài chính gắn liền với làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) và giá tài sản ở mức cao.

Trụ sở FED tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Mối lo ngại này được nêu ra trong khuôn khổ một cuộc đánh giá toàn diện về các rủi ro tài chính, với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và đội ngũ chuyên gia tại Fed trong cuộc họp ngày 27-28/10.

Các chuyên gia đánh giá rằng những lỗ hổng hiện tại có thể khuếch đại các cú sốc mạnh hơn mức bình thường. Định giá tài sản ở mức cao và đòn bẩy tại các quỹ đầu cơ là những điểm yếu đáng kể nhất, trong khi bảng cân đối kế toán vững chắc của các ngân hàng và hộ gia đình đóng vai trò là tấm đệm quan trọng, giúp giảm thiểu các hệ quả nghiêm trọng hơn. Phần lớn những người tham gia vào cuộc đánh giá nhấn mạnh rằng đòn bẩy tại các quỹ đầu cơ hoặc năng lực trung gian hạn chế của các bên môi giới có thể trở thành những kênh khuếch đại rủi ro trong các giai đoạn thị trường căng thẳng.

Đội ngũ chuyên gia của Fed đánh giá hệ thống tài chính hiện vẫn có khả năng chống chịu tốt, với các ngân hàng duy trì khả năng tiếp cận tiền mặt dồi dào. Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng những lỗ hổng trong hệ thống ngân hàng có thể xuất hiện nhanh chóng, ngay cả sau khi các đánh giá ban đầu cho thấy tình hình vẫn ổn định.

Các nhà hoạch định chính sách cũng bày tỏ lo ngại rằng quy mô đầu tư khổng lồ vào AI có thể dẫn đến những rắc rối, gây ra các vấn đề rộng lớn hơn cho cả hệ thống tài chính lẫn nền kinh tế. Hầu hết những người tham gia đều thảo luận về các rủi ro trong trường hợp lợi nhuận từ đầu tư vào AI không đạt kỳ vọng của nhà đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng nợ liên quan đến AI đã tăng nhanh, phần lớn thông qua các cấu trúc tài chính phức tạp và thiếu minh bạch. Một số quan chức Fed cũng bày tỏ lo ngại rằng rủi ro liên quan đến AI đang tập trung vào một số ít các công ty.

Các quan chức Fed đang cân nhắc cách thức ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Một vài nhà hoạch định chính sách đã xem xét việc tăng cường mức vốn cho các ngân hàng. Một số ý kiến khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị tốt hơn để các ngân hàng có thể tiếp cận cơ chế cho vay khẩn cấp của Fed. Ngoài ra, một vài nhà hoạch định chính sách còn cân nhắc một chiến lược mới: thiết lập một cơ chế mua tài sản chuyên biệt, nhắm trực tiếp vào các mối lo ngại về ổn định tài chính.

Fed hiện đang cân nhắc cách thức sử dụng bảng cân đối kế toán như một công cụ chính sách trong tương lai. Quy mô nắm giữ tài sản của Fed đã tăng vọt trong hai thập kỷ qua, chủ yếu do các đợt mua trái phiếu quy mô lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đại dịch COVID-19.

Tại cuộc họp vào tháng trước, các quan chức đã quyết định giữ nguyên lãi suất, dù vẫn có những lo ngại về tình trạng lạm phát cao. Tuy nhiên, biên bản cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều đồng thuận rằng sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế diễn biến đúng như dự báo của họ./.