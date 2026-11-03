Fed cảnh báo El Niño có thể đẩy lạm phát Mỹ tăng trong năm 2027

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nhóm tác giả nghiên cứu, các chu kỳ El Niño trong lịch sử thường đẩy giá lương thực và dịch vụ cốt lõi leo thang. Đợt El Niño hiện tại ước tính đã làm Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng thêm khoảng 0,3 điểm phần trăm trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7/2026.

Nghiên cứu cho hay tác động ban đầu này dự kiến sẽ dịu lại vào cuối năm nay. Song nếu El Niño chuyển sang pha đối nghịch là La Niña vào năm tới, áp lực giá cả mới có thể cộng thêm tới 1 điểm phần trăm vào lạm phát PCE của Mỹ trong năm 2027.

Khác với tác động tức thì lên túi tiền của người tiêu dùng, ảnh hưởng của El Niño đối với thị trường lao động thường có độ trễ lớn hơn. Phân tích cho thấy tổng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ thường ít biến động trong năm đầu tiên xuất hiện El Niño, nhưng sẽ tăng trưởng rõ rệt kèm theo tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống trong năm thứ hai – tức năm 2027, bất kể hiện tượng La Niña có xuất hiện nối tiếp hay không.

Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) hiện xếp đợt El Niño năm nay vào nhóm "rất mạnh". Trong tổng số 22 đợt El Niño được ghi nhận kể từ thập niên 1950 đến nay, chỉ có 4 đợt nằm ở phân nhóm này. Đáng ngại hơn là chu kỳ hiện tại được dự báo có cường độ mạnh hơn bất kỳ đợt nào từng được thống kê trong lịch sử.

Hình thái thời tiết cực đoan này tác động đa chiều lên các ngành kinh tế Mỹ: mùa Đông ấm hơn tại miền Bắc giúp giảm nhu cầu sưởi ấm và cải thiện năng suất ngành xây dựng, nông nghiệp, trong khi lượng mưa lớn bất thường tại miền Nam lại gây gián đoạn thi công và dẫn đến nguy cơ ngập lụt.

Nhóm nghiên cứu của Fed lưu ý những kết quả trên không mang tính chất dự báo cố định, nhưng là lời cảnh báo về một rủi ro lạm phát đáng kể trong năm 2027, làm gia tăng thêm sự bất định đối với triển vọng điều hành kinh tế vĩ mô của Mỹ.