Fed cân nhắc bước đi tiếp theo trước sức ép lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh trong cuộc họp báo công bố quyết định về lãi suất tại Washington DC., ngày 28/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 28/10, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã công bố những thay đổi đối với các cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở (FOMC) trong năm tới, có thể làm giảm số cuộc họp quyết định lãi suất mỗi năm.

Tại cuộc họp báo, ông Warsh không đưa ra định hướng về triển vọng chính sách tiền tệ, nhưng cho hay Fed vẫn chưa đạt được mục tiêu ổn định giá cả. Ông nói: “Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó”.

Trước đó, Fed đã bỏ phiếu quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,75-4%, lựa chọn cách tiếp cận thận trọng trong cuộc chiến chống lạm phát, bất chấp ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy áp lực giá cả đang dai dẳng hơn so với kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách.

Tuyên bố sau cuộc họp nhấn mạnh “lạm phát vẫn ở mức cao” và “việc tích lũy thêm thông tin sẽ giúp Ủy ban xác định lập trường chính sách phù hợp nhằm bảo đảm lạm phát kịp thời trở lại mục tiêu 2% của Ủy ban. Ủy ban sẽ bảo đảm ổn định giá cả”.

Hai trong số 12 thành viên có quyền biểu quyết của FOMC đã không đồng tình với quyết định trên, gồm Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack. Cả hai đều muốn ủy ban tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Đây là lần đầu tiên bà Cook bỏ phiếu bất đồng kể từ khi gia nhập Fed năm 2022 với tư cách là người được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm.

Fed đang phải đối mặt với bối cảnh kinh tế và chính trị phức tạp. Lạm phát được đo bằng chỉ số mà Fed ưu tiên sử dụng được dự báo sẽ vượt 3% trong tháng 9, ngay cả khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh. Các nhà kinh tế lo ngại rằng lạm phát đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng và những tác động từ xung đột với Iran.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp và tăng trưởng kinh tế duy trì mạnh mẽ. Công cụ theo dõi GDPNow của Fed chi nhánh Atlanta dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ thường niên 3,4% trong quý III/2026, mức mạnh nhất trong một năm nếu dự báo này trở thành hiện thực. Chi tiêu tiêu dùng cũng duy trì vững chắc, trong khi đầu tư gắn với làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần duy trì động lực của nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, sự kết hợp của các yếu tố này càng làm gia tăng tranh luận về mức độ hạn chế thực sự mà lãi suất hiện tại của Fed đang tạo ra đối với nền kinh tế, cũng như liệu các nhà hoạch định chính sách có cần hành động quyết liệt hơn nếu số liệu giá cả không cải thiện hay không.

Mặc dù thị trường dự báo sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất, ông Warsh đã tránh đưa ra những chỉ dẫn trước, hay còn gọi là “định hướng chính sách trong tương lai”, về ý định của FOMC. Hồi tháng 6, các thành viên khác trong ủy ban, thông qua biểu đồ dự báo lãi suất “dot plot”, đã cho thấy khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng phủ bóng lên quyết định này. Các cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định sẽ diễn ra trên khắp nước Mỹ vào ngày 3/11. Các quan chức Fed coi tính độc lập về chính trị là nền tảng cốt lõi của ngân hàng trung ương, nhưng một số nhà quan sát cho rằng các quan chức không muốn tăng lãi suất khi cuộc bầu cử đã cận kề.

Những lá phiếu bất đồng phản ánh mâu thuẫn tiềm ẩn trong ủy ban về mức độ quyết liệt cần thiết của việc tăng lãi suất để chống lại giá cả leo thang. Lạm phát đã vượt mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm, và tốc độ tăng giá chỉ càng nhanh hơn kể từ cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, các tuyên bố trong vài tuần qua cho thấy các quan chức muốn chờ thêm dữ liệu trước khi tiếp tục thắt chặt chính sách. Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams đều cho rằng các điều kiện kinh tế hiện tại cho phép các nhà hoạch định chính sách có thời gian đánh giá bước đi tiếp theo.

Tuyên bố mô tả hoạt động kinh tế đang “mở rộng với tốc độ mạnh mẽ”, dường như là sự nâng cấp so với cách diễn đạt “vững chắc” hồi tháng 9. Ngoài việc loại bỏ một câu giải thích về đợt tăng lãi suất tháng 9, tuyên bố không có thay đổi đáng kể nào khác.

Quyết định trên của Fed không gây nhiều bất ngờ, bởi theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đã định giá khả năng Fed tăng lãi suất ở mức dưới 10%. Tuy nhiên, quyết định này đặt ra những câu hỏi mới về việc các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng chờ đợi bao lâu trước khi tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Diễn biến định giá trên thị trường hợp đồng tương lai cho thấy khả năng cao Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần tại cuộc họp FOMC tiếp theo vào tháng 12, và có thể tăng thêm một hoặc hai lần nữa trong năm 2027.