Fed cải tổ lịch họp chính sách, xem xét thu hẹp tài sản từ năm 2027

Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách ngày 28-10 tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters Connect

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp triển khai đợt cải tổ lớn về lịch họp định kỳ và cách thức điều hành chính sách tiền tệ dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, đồng thời chuẩn bị xem xét việc thu hẹp bảng cân đối kế toán vào đầu quý I-2027.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28-10 sau phiên họp chính sách hai ngày, Chủ tịch Kevin Warsh cho biết từ năm 2027, Fed sẽ dành riêng một trong số 8 kỳ họp thường niên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) chỉ để thảo luận về chiến lược tiền tệ dài hạn.

Tại phiên họp chiến lược này, Fed sẽ không bỏ phiếu về lãi suất và không ra tuyên bố chính sách. Đến năm 2028, số phiên họp chiến lược sẽ tăng lên 2 kỳ, đồng nghĩa số phiên quyết định lãi suất giảm xuống còn 6 kỳ/năm.

“Đưa ra chính sách đúng đắn đòi hỏi phải đánh giá các diễn biến ngắn hạn ở những khoảng thời gian đều đặn và giàu thông tin. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là chúng ta phải dành thời gian và không gian để thảo luận chiến lược, tư duy lại các vấn đề lớn mang tính dài hạn”, ông Warsh nhấn mạnh.

Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi thay đổi cách Fed vận hành kể từ khi ông Warsh nhậm chức vào tháng 5-2026. Trước đó, ông đã chủ động rút ngắn văn bản tuyên bố sau họp, giảm thời lượng họp báo, dừng đưa ra định hướng chính sách tương lai và không gửi dự báo cá nhân vào báo cáo triển vọng kinh tế hàng quý.

Theo phân tích từ tổ chức Inflation Insights, kỳ họp tháng 10-2027 có thể là phiên họp chiến lược đầu tiên không bàn về lãi suất. Dù tạo ra khoảng hở 12 tuần giữa các lần điều chỉnh lãi suất, sự thay đổi này giúp Fed có thêm thời gian tích lũy dữ liệu kinh tế.

Dù vậy, Fed vẫn giữ quyền điều chỉnh lãi suất đột xuất ngoài kỳ họp khi cần thiết, tương tự đợt ứng phó đại dịch Covid-19 đầu năm 2020.

Song song với cải tổ lịch họp, Fed chuẩn bị tiếp nhận các khuyến nghị từ nhóm công tác đặc biệt nghiên cứu về bảng cân đối kế toán.

Do các chương trình mua trái phiếu quy mô lớn trong khủng hoảng tài chính 2008 và đại dịch Covid-19, bảng cân đối kế toán của Fed từng bùng nổ từ dưới 1.000 tỷ USD lên mức đỉnh gần 9.000 tỷ USD vào giữa năm 2022. Hiện số tài sản này đã giảm xuống khoảng 6.800 tỷ USD nhờ cơ chế thu hẹp tự nhiên.

Tuy nhiên, việc giảm sâu hơn nữa đang gặp lực cản do nguy cơ gây biến động thanh khoản trên thị trường tiền tệ ngắn hạn. Để tiếp tục thu hẹp, Fed sẽ phải điều chỉnh bộ công cụ quản lý lãi suất ngắn hạn và thay đổi quy định về tỷ lệ dự trữ tiền mặt khẩn cấp của các ngân hàng.

Chủ tịch Kevin Warsh khẳng định các thảo luận về bảng cân đối kế toán chưa ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lãi suất hiện tại. Mọi bước đi tiếp theo sẽ chỉ được quyết định sau khi FOMC xem xét kỹ các đề xuất chuyên môn vào đầu năm 2027.