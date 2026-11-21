Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, những bất đồng giữa các quan chức Fed về biện pháp ứng phó với tình trạng lạm phát dai dẳng ngày càng bộc lộ rõ, với phần lớn nghiêng về khả năng cần tăng lãi suất trong thời gian tới nhưng chưa thống nhất về tốc độ và mức độ điều chỉnh.

Một số quan chức chủ trương tăng lãi suất từng bước để đánh giá tác động đối với nền kinh tế, trong khi những người khác ủng hộ các biện pháp thắt chặt mạnh hơn. Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem thuộc nhóm sẵn sàng cân nhắc những đợt tăng lãi suất lớn trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, ông Waller đã đề cập khả năng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 tới.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh lâu nay phản đối việc ngân hàng trung ương đưa ra những dự báo hoặc cam kết cụ thể về các quyết định lãi suất trong tương lai, cho rằng cách tiếp cận này có thể hạn chế khả năng điều chỉnh chính sách khi điều kiện kinh tế thay đổi. Tuy nhiên, quan điểm trên không ngăn cản các thành viên khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) công khai bày tỏ lập trường riêng.

Chuyên gia kinh tế Aditya Bhave của Bank of America nhận định việc ông Warsh hạn chế đưa ra định hướng lãi suất có thể khiến các thành viên khác trong Fed gia tăng phát biểu để bảo vệ quan điểm. Ông lưu ý FOMC có 19 thành viên tham gia thảo luận, với nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với chính sách tiền tệ. Thông thường, Chủ tịch Fed đóng vai trò định hướng kỳ vọng của thị trường, giúp nhà đầu tư nhận diện quan điểm nào đang chiếm ưu thế trong nội bộ cơ quan này.

Biên bản cuộc họp tháng 10/2026 cho thấy một số thành viên ủng hộ tăng lãi suất khi đó có thể chấp nhận giữ nguyên mức lãi suất nếu Fed phát đi tín hiệu rõ ràng rằng các biện pháp thắt chặt tiền tệ sẽ tiếp tục được xem xét trong những cuộc họp tiếp theo. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee bày tỏ sự đồng tình với quan điểm rằng Fed không nên dự báo quá cụ thể về mức lãi suất tại cuộc họp tiếp theo, bởi điều này có thể tạo ra cảm giác chính xác không thực chất. Còn Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson cho rằng thị trường vẫn có thể nắm bắt định hướng chính sách của Fed mà không cần những cam kết cụ thể, miễn là nhà đầu tư hiểu được cách các diễn biến kinh tế tác động đến quyết định lãi suất.

Trong bối cảnh những tranh luận nội bộ tiếp diễn, thị trường tài chính đang nghiêng mạnh về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tới ở mức 100%. Tuy nhiên, khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm vẫn được đánh giá rất thấp. Thị trường cũng dự báo Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 1/2027 và có thêm một đợt điều chỉnh trước khi kết thúc năm 2027. Các chỉ số lạm phát của Mỹ hiện vẫn duy trì trên mức 3%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Tuy nhiên, các thước đo kỳ vọng lạm phát dài hạn trên thị trường trái phiếu đang có xu hướng giảm.

Ông Tom Graff, Giám đốc đầu tư tại công ty tư vấn tài chính Facet, nhận định việc định hình kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ trong tương lai có những lợi ích nhất định. Theo ông, những bất đồng đang được công khai giữa các quan chức Fed có thể chính là hình thức tranh luận mà ông Warsh mong muốn. Nói cách khác, cuộc tranh luận trong nội bộ Fed đang diễn ra ngay trước mắt công chúng và thị trường tài chính.