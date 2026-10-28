FED bắt đầu kỳ họp giữa sức ép lạm phát

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thị trường gần như chắc chắn FED sẽ giữ nguyên lãi suất, dù cơ quan này vẫn chịu sức ép kiềm chế đà tăng giá.

Tại cuộc họp tháng 9, FED đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %, đưa biên độ mục tiêu lên 3,75-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên trong 3 năm, nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, áp lực giá cả vẫn kéo dài, một phần do giá năng lượng tăng sau khi Mỹ phát động chiến tranh với Iran cuối tháng 2, chính sách thuế quan và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau đợt tăng lãi suất vừa qua, một số nhà hoạch định chính sách cho rằng FED chưa cần vội tiếp tục thắt chặt tiền tệ, dù vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, ngày 27-10, thị trường đánh giá xác suất FED giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này ở mức gần 90%.

Quyết định của FED được theo dõi sát trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tương đối ổn định, nhưng nhiều hộ gia đình chịu sức ép từ chi phí sinh hoạt cao. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 cũng khiến vấn đề kinh tế trở thành mối quan tâm lớn của cử tri.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến công bố quyết định vào 14 giờ ngày 28-10 theo giờ địa phương, tức 1 giờ khuya 29-10 theo giờ Việt Nam. Chủ tịch FED Kevin Warsh sẽ họp báo sau đó.

Trên thị trường chứng khoán ngày 27-10, các chỉ số chủ chốt diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất và kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn. S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq Composite tăng 0,6%, trong khi Dow Jones giảm 0,1% trong khoảng 10 phút sau khi mở cửa.