FECON ghi nhận 864 tỷ đồng bất động sản đầu tư, lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 438%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của FECON trong quý đạt hơn 1.858 tỷ đồng, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 321,2 tỷ đồng, tăng 104,3%.

Trong kỳ, chi phí tài chính đạt gần 74,8 tỷ đồng, tăng 9%; chi phí bán hàng tăng mạnh từ 8,36 tỷ đồng lên 42,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24,6%, lên gần 72,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, FECON báo lợi nhuận trước thuế đạt hơn 131,3 tỷ đồng, tăng 442,4%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 101,9 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 5.071 tỷ đồng, tăng 54,2%. Lợi nhuận trước thuế đạt 239 tỷ đồng, tăng 351,3%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng, tăng 438,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 150,2 tỷ đồng, tăng khoảng 405,3%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 954 đồng, so với mức 189 đồng cùng kỳ năm trước.

Fecon ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng, tăng 438,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Bất động sản đầu tư 864 tỷ đồng, chủ yếu từ cụm công nghiệp

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FECON đạt 11.701 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 771 tỷ đồng, tăng 4%.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.476 tỷ đồng, tăng hơn 731 tỷ đồng sau 9 tháng. Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 2.622 tỷ đồng, còn khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt hơn 1.051 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 3.583 tỷ đồng, tăng gần 94 tỷ đồng so với đầu năm.

Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là khoản bất động sản đầu tư tăng từ mức không ghi nhận đầu năm lên 864 tỷ đồng vào cuối quý III. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, gần 848 tỷ đồng trong số này là giá trị quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng dùng để cho thuê. Khoảng 17 tỷ đồng còn lại là nhà và quyền sử dụng đất nắm giữ để tăng giá.

Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 82%, từ 527 tỷ đồng đầu năm xuống còn 96 tỷ đồng tại ngày 30/9.

Đáng chú ý, đầu năm FECON ghi nhận 486 tỷ đồng chi phí dở dang tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái (Bắc Giang). Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, khoản chi phí này không còn được ghi nhận tại mục xây dựng cơ bản dở dang, trong khi giá trị quyền sử dụng đất và hạ tầng cụm công nghiệp được phản ánh trong khoản bất động sản đầu tư.