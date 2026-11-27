CTCP Tập đoàn FECON là một trong những nhà thầu lớn trong lĩnh vực thi công nền móng, công trình ngầm và xây dựng hạ tầng tại Việt Nam. Bên cạnh mảng xây lắp truyền thống, doanh nghiệp còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư hạ tầng và năng lượng, kéo theo nhu cầu huy động vốn đáng kể để triển khai các dự án.

Bị xử phạt thuế và nghĩa vụ thanh toán hơn 214 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, FECON công bố thông tin về việc nhận Quyết định số 1523 ngày 5/11/2026 của Thuế cơ sở 5 TP.Đồng Nai về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Theo đó, doanh nghiệp đã chậm kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 05/GTGT trong 4 kỳ tính thuế liên tiếp gồm tháng 7, 8, 9 và 10/2022, với thời gian chậm nộp đều từ 90 ngày trở lên so với quy định.

Do hành vi vi phạm diễn ra trong nhiều kỳ và có phát sinh số thuế phải nộp, cơ quan thuế xác định đây là các tình tiết tăng nặng. FECON bị xử phạt hành chính 22 triệu đồng và cho biết đã hoàn tất việc nộp phạt vào ngân sách nhà nước ngày 20/11/2026.

Cũng trong ngày 20/11/2026, FECON đã chi 17,5 tỷ đồng mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu FCN12601. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 20/5/2026 với tổng giá trị 125 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng; sau giao dịch mua lại, dư nợ lưu hành giảm xuống còn 107,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 10/9/2026, doanh nghiệp cũng đã mua lại trước hạn 2,1 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô FCN12501. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành ban đầu 120 tỷ đồng, hiện còn lưu hành 107,2 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào ngày 10/12/2026. Tính chung hai lô FCN12601 và FCN12501, tổng nghĩa vụ thanh toán nợ gốc trái phiếu còn lại của FECON là 214,7 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành lô FCN12501, tài sản bảo đảm cho khoản vay gồm 1,5 triệu cổ phiếu FECON, gần 4,1 triệu cổ phần tại CTCP Năng lượng FECON và hơn 22,7 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư FECON. Doanh nghiệp cùng các bên bảo đảm cam kết duy trì giá trị tài sản bảo đảm tối thiểu bằng 200% dư nợ gốc trái phiếu đang lưu hành.

Ảnh minh họa

Kết quả kinh doanh khởi sắc nhưng nợ vay

Áp lực thu xếp dòng tiền trả nợ trái phiếu diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh năm 2026 của FECON ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, song quy mô nợ phải trả vẫn có xu hướng phình to.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của FECON đạt 1.858,1 tỷ đồng, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tốc độ tăng giá vốn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức 17,3%, đưa lợi nhuận gộp đạt 321,2 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ.

Dù chi phí bán hàng tăng mạnh lên 42,1 tỷ đồng cùng với việc chi phí quản lý doanh nghiệp đi lên, lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp vẫn đạt 101,9 tỷ đồng, gấp gần 6,2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FECON ghi nhận doanh thu thuần 5.071,2 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ, qua đó giúp doanh nghiệp hoàn thành 72,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm (250 tỷ đồng).

Cùng chiều với kết quả kinh doanh, dòng tiền kinh doanh sau 9 tháng đã đảo chiều sang dương 330,6 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 382,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, cơ cấu dòng tiền cho thấy biến động tăng các khoản phải trả đã đóng góp 914,2 tỷ đồng, trong khi biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền 753,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FECON đạt 11.701 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19% lên 4.476 tỷ đồng và hàng tồn kho tiếp tục neo ở mức cao gần 3.583 tỷ đồng. Hai khoản mục này cộng lại chiếm gần 69% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của FECON tăng 19% so với đầu năm lên 8.172 tỷ đồng, tương đương gần 70% tổng tài sản và gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu.

Riêng tổng vay và nợ thuê tài chính ở mức 4.408,6 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 2.921,1 tỷ đồng. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã huy động thêm 4.136 tỷ đồng tiền vay, kéo theo chi phí tài chính trong kỳ lên tới 202 tỷ đồng, tương ứng bình quân khoảng 740 triệu đồng mỗi ngày.

Có thể thấy, dù bức tranh doanh thu và lợi nhuận đang khởi sắc, lượng vốn của FECON bị đọng tại các khoản phải thu và hàng tồn kho vẫn rất lớn. Trong bối cảnh dư nợ vay duy trì ở mức cao và liên tục cần nguồn tiền thanh toán trái phiếu, tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán tại các công trình sẽ giữ vai trò then chốt đối với khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp.