Fecon báo lãi quý 3 tăng hơn 500%, bất động sản đầu tư vượt 864 tỷ đồng

Ảnh minh họa: FCN

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Tập đoàn Fecon (HoSE: FCN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.858 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán tăng 56%, lên 1.537 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 321 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Fecon đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 78% YoY. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 9%, lên 74,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 72 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, lên 42,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,6%, đạt 72,7 tỷ đồng.

Trừ thuế và các khoản chi phí khác, Fecon báo lãi sau thuế hợp nhất gần 102 tỷ đồng trong quý 3/2026, gấp 6,2 lần (tăng 516%) so với mức 16,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ doanh thu thuần tăng 62,6%, đồng thời lợi nhuận gộp tăng hơn 164 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết chuyển từ mức lỗ gần 37 triệu đồng cùng kỳ sang lãi 2,17 tỷ đồng. Khoản lỗ từ hoạt động khác cũng giảm từ 12,1 tỷ đồng xuống còn 5,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng chủ yếu do doanh nghiệp tăng trích lập dự phòng bảo hành công trình. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng một phần do trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Fecon đạt doanh thu thuần 5.071 tỷ đồng, tăng 54,2% YoY. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 239 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 181 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần mức 33,6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Fecon đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 5.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 72% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bất động sản đầu tư tăng lên hơn 864 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FECON đạt 11.701 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 771 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.476 tỷ đồng, tăng hơn 731 tỷ đồng sau 9 tháng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 2.622 tỷ đồng và trả trước cho người bán ngắn hạn hơn 1.051 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ở mức 3.583 tỷ đồng, tăng gần 94 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 82% so với đầu năm, từ 527 tỷ đồng xuống còn 96 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đầu năm FECON ghi nhận 486 tỷ đồng chi phí dở dang tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, Bắc Giang. Đến cuối tháng 9, khoản này không còn được ghi nhận tại mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Cùng thời điểm, bất động sản đầu tư của FECON tăng từ mức không ghi nhận đầu năm lên 864 tỷ đồng tại ngày 30/9. Trong đó, gần 848 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng dùng để cho thuê; 17 tỷ đồng còn lại là nhà và quyền sử dụng đất nắm giữ để tăng giá.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của FECON đạt 8.172 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 4.409 tỷ đồng, tăng khoảng 323 tỷ đồng sau 9 tháng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.429 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của FECON đạt 3.529 tỷ đồng, tăng 7%.

CTCP Tập đoàn Fecon có tiền thân là CTCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, thành lập vào năm 2004. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm.

Doanh nghiệp đã tham gia nhiều dự án FDI lớn và trọng điểm quốc gia như Nhà máy gang thép Formosa (Hà Tĩnh), Tổ hợp khu công nghệ cao Samsung (Thái Nguyên), Nhà máy sản xuất, lắp ráp sản phẩm điển tử công nghệ cao LG (Hải Phòng), Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn... với tư cách là nhà thầu chủ đạo các hạng mục nền móng.