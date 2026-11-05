FDI vào Việt Nam tăng 74%: TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu thu hút vốn ngoại

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31-10, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất trong vòng 17 năm qua.

Trong tổng số vốn đăng ký, có 30,73 tỷ USD từ 3.478 dự án được cấp phép mới, tăng 4,7% về số dự án và gấp 2,2 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với hơn 19 tỷ USD. Ảnh: QĐND

Bên cạnh đó, 1.079 lượt dự án đã được cấp phép từ những năm trước đăng ký điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 16,13 tỷ USD, tăng 33,2%. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận 2.616 lượt, với tổng giá trị 7,99 tỷ USD, tăng 49,6%.

Không chỉ tăng mạnh về vốn đăng ký, dòng vốn FDI thực hiện cũng ghi nhận kết quả tích cực. Ước tính trong 10 tháng, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua.

Xét về địa bàn thu hút đầu tư, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm đến nổi bật của dòng vốn ngoại. Theo thông tin công bố tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026, trong 10 tháng, thành phố thu hút khoảng 19,1 tỷ USD vốn FDI, vượt 73,9% kế hoạch cả năm.

Lũy kế đến thời điểm này, TP. Hồ Chí Minh có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước.

Theo số liệu về vốn đăng ký cấp mới được VietnamNet dẫn từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), TP. Hồ Chí Minh cũng đứng đầu với hơn 10,3 tỷ USD, tương ứng 1.761 dự án được cấp phép mới trong 10 tháng. Thái Nguyên xếp thứ hai với hơn 5,8 tỷ USD.

Trước đó, báo cáo thu hút đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2026 của Cục Đầu tư nước ngoài ghi nhận TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 10,46 tỷ USD, tăng 138% so với cùng kỳ. Thái Nguyên đứng thứ hai với hơn 8,06 tỷ USD, tăng mạnh 1.963%.

Các địa phương tiếp theo trong nhóm dẫn đầu gồm Hà Nội với hơn 3,75 tỷ USD; Bắc Ninh đạt hơn 3,48 tỷ USD; Hải Phòng đạt hơn 3,05 tỷ USD và Nghệ An đạt hơn 2,38 tỷ USD.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong thu hút vốn ngoại. Trong 10 tháng, lĩnh vực này thu hút 14,61 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới, chiếm 47,5% tổng vốn cấp mới.

Nếu tính cả vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 24,19 tỷ USD, chiếm 51,6%. Tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản với 7,08 tỷ USD, chiếm 15,1%.

Về đối tác đầu tư, trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với 9,52 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,81 tỷ USD; Luxembourg đạt 4,99 tỷ USD; Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 3,57 tỷ USD và Trung Quốc đạt 2,77 tỷ USD.